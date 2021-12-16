FED Sürpriz Yapmadı Faizi Sabit Tuttu

2021 yılının son Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı.

İki gün süren toplantının ardından FED’den yapılan açıklamada 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı. FED hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.Ocak ayında bu rakam 40 milyar dolar hazine kağıtları alımları 20 milyar dolar ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları olmak üzere 60 milyar dolar olacak.

Küresel piyasalardaki hisseler, ABD Merkez Bankası'nın pandemi dönemindeki tahvil alımlarını Mart ayında sonlandıracağını açıklamasının ardından Çarşamba günü hafif bir yükseliş yaşadı.

FED’in küresel sağlık krizi haline gelen Corona virüsü salgınının başlangıcında yürürlüğe koyduğu politikaları bırakmasıyla 2022'nin sonunda faiz oranları artıyor.

İki günlük para politikası toplantısının sona ermesinin ardından açıklanan yeni ekonomik tahminlerde yetkililer, enflasyonun Eylül ayı itibarıyla öngörülen yüzde 2,2'ye kıyasla gelecek yıl yüzde 2,6 düzeyinde gerçekleşeceğini ve işsizlik oranının yüzde 3,5'e düşeceğini öngörüyor.

FED’in kritik açıklamasının ardından ardından küresel piyasalarda yüzde 0,26 artış yaşandı.

FED Başkanı Jerome Powell açıklama yaptığı sıralarda Dow Jones Sanayi Ortalaması 119,82 puan yani yüzde 0,34 artarak 35,664 puana yükseldi ve S&P 500 17,25 puan yani yüzde 0,37 artışla 4,651,34 puana ulaştı ve Nasdaq da 23,45 puanlık yani yüzde 0,15’lik artışla 15,261,09’a yükseldi.

ABD 10 yıllık Hazine getirisi yüzde 1,4701 ve 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,8545 oldu.

Kısa vadeli faiz oranlarının artması ihtimali, özellikle para politikasının gecikmesinin beklendiği euro ve yen karşısında ABD dolarını destekledi.

Dolar endeksi yüzde 0,15 arttı, euro yüzde 0,11 düşüşle 1,1245 dolar oldu.

Nakit oranlarının artması riski, sabit getiri sağlamayan altına olumsuz yansıdı ve spot altın yüzde 0,3 düşüşle 1.764,91 dolara geriledi.

Enflasyon İngiltere’de de gündemde. Bank of England’ın Perşembe günü yapacağı toplantısı öncesinde ekonomistlerin tüm tahminlerini aştığı İngiltere’de de tüketici fiyat enflasyonu Kasım ayında son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 5,1'e çıktı.

Yatırımcılar, BoE'ın oranları yükseltmek üzere olduğuna dair bahislerini keskin bir şekilde arttırdı.

Gözlerin FED’in kararlarına odaklandığı bu dönemde, İngiltere enflasyon verileri İngiliz Merkez Bankası için bir felaket olarak görülüyor. Uzmanlar faiz oranlarının arttırılması gerektiğini düşünürken, Omicron varyantının neden olduğu belirsizliğe vurgu yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi Avrupa Merkez Bankası da Perşembe günü toplanacak.

Avrupa Merkez Bankası’nın endişe verici derecede yüksek enflasyonun kendi kendine azalacağına dair uzun süredir devam eden görüşüne bağlı kalarak gelecek yıl için bol miktarda destek sözü vermesi bekleniyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Dairesi'nin Omicron varyantının yayılmasının küresel yakıt talebindeki toparlanmayı engelleyeceğini söylemesinin ardından küresel petrol fiyatları düştü.

Ancak ABD ham petrolü yüzde 0,20 artışla varil başına 70,87 dolara ve Brent petrol fiyatı da yüzde 0,24 artışla varil başına 73,88 dolara yükseldi.

FED kararları Türkiye’de dolar kurunu yükseltti

FED kararıyla birlikte Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dolar kuru 15 Türk Lirası civarına yükselme eğilimi içine girdi.

Bazı özel bankalarda gece mobil uygulamalarda işlem kuru alışta 15 TL'nin üstüne çıktı.

FED'in faiz indirimi kararı alması durumunda Türkiye'de kurun düşüş göstereceği beklentisi gündemdeydi. Ancak FED'in faizi sabit tutması henüz piyasalar kapalıyken dahi dolar kurunu yükseltmeye başladı.

