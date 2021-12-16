FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED Sürpriz Yapmadı Faizi Sabit Tuttu

FED Sürpriz Yapmadı Faizi Sabit Tuttu

16.12.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı

2021 yılının son Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı.

İki gün süren toplantının ardından FED’den yapılan açıklamada 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı. FED hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.Ocak ayında bu rakam 40 milyar dolar hazine kağıtları alımları 20 milyar dolar ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları olmak üzere 60 milyar dolar olacak.

Küresel piyasalardaki hisseler, ABD Merkez Bankası'nın pandemi dönemindeki tahvil alımlarını Mart ayında sonlandıracağını açıklamasının ardından Çarşamba günü hafif bir yükseliş yaşadı.

FED’in küresel sağlık krizi haline gelen Corona virüsü salgınının başlangıcında yürürlüğe koyduğu politikaları bırakmasıyla 2022'nin sonunda faiz oranları artıyor.

İki günlük para politikası toplantısının sona ermesinin ardından açıklanan yeni ekonomik tahminlerde yetkililer, enflasyonun Eylül ayı itibarıyla öngörülen yüzde 2,2'ye kıyasla gelecek yıl yüzde 2,6 düzeyinde gerçekleşeceğini ve işsizlik oranının yüzde 3,5'e düşeceğini öngörüyor.

FED’in kritik açıklamasının ardından ardından küresel piyasalarda yüzde 0,26 artış yaşandı.

FED Başkanı Jerome Powell açıklama yaptığı sıralarda Dow Jones Sanayi Ortalaması 119,82 puan yani yüzde 0,34 artarak 35,664 puana yükseldi ve S&P 500 17,25 puan yani yüzde 0,37 artışla 4,651,34 puana ulaştı ve Nasdaq da 23,45 puanlık yani yüzde 0,15’lik artışla 15,261,09’a yükseldi.

ABD 10 yıllık Hazine getirisi yüzde 1,4701 ve 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,8545 oldu.

Kısa vadeli faiz oranlarının artması ihtimali, özellikle para politikasının gecikmesinin beklendiği euro ve yen karşısında ABD dolarını destekledi.

Dolar endeksi yüzde 0,15 arttı, euro yüzde 0,11 düşüşle 1,1245 dolar oldu.

Nakit oranlarının artması riski, sabit getiri sağlamayan altına olumsuz yansıdı ve spot altın yüzde 0,3 düşüşle 1.764,91 dolara geriledi.

Enflasyon İngiltere’de de gündemde. Bank of England’ın Perşembe günü yapacağı toplantısı öncesinde ekonomistlerin tüm tahminlerini aştığı İngiltere’de de tüketici fiyat enflasyonu Kasım ayında son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 5,1'e çıktı.

Yatırımcılar, BoE'ın oranları yükseltmek üzere olduğuna dair bahislerini keskin bir şekilde arttırdı.

Gözlerin FED’in kararlarına odaklandığı bu dönemde, İngiltere enflasyon verileri İngiliz Merkez Bankası için bir felaket olarak görülüyor. Uzmanlar faiz oranlarının arttırılması gerektiğini düşünürken, Omicron varyantının neden olduğu belirsizliğe vurgu yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi Avrupa Merkez Bankası da Perşembe günü toplanacak.

Avrupa Merkez Bankası’nın endişe verici derecede yüksek enflasyonun kendi kendine azalacağına dair uzun süredir devam eden görüşüne bağlı kalarak gelecek yıl için bol miktarda destek sözü vermesi bekleniyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Dairesi'nin Omicron varyantının yayılmasının küresel yakıt talebindeki toparlanmayı engelleyeceğini söylemesinin ardından küresel petrol fiyatları düştü.

Ancak ABD ham petrolü yüzde 0,20 artışla varil başına 70,87 dolara ve Brent petrol fiyatı da yüzde 0,24 artışla varil başına 73,88 dolara yükseldi.

FED kararları Türkiye’de dolar kurunu yükseltti

FED kararıyla birlikte Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dolar kuru 15 Türk Lirası civarına yükselme eğilimi içine girdi.

Bazı özel bankalarda gece mobil uygulamalarda işlem kuru alışta 15 TL'nin üstüne çıktı.

FED'in faiz indirimi kararı alması durumunda Türkiye'de kurun düşüş göstereceği beklentisi gündemdeydi. Ancak FED'in faizi sabit tutması henüz piyasalar kapalıyken dahi dolar kurunu yükseltmeye başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Asgari ücret bugün açıklanır mı?Asgari ücret bugün açıklanır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt

650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Mİlyonlarca memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

Mİlyonlarca memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.