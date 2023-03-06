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FED TOPLANTI TARİHLERİ 2023: FED faiz kararı hangi gün açıklanacak, toplantı ne zaman?

06.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED toplantı tarihleri merak konusu olurken beklentilerin ne yönde olacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. FED faiz kararı kurumun başkanı Jeorme Powell tarafından bu ay gerçekleşecek kritik görüşme sonrası açıklanacak. Peki, FED faiz kararı hangi gün açıklanacak, toplantı ne zaman? İşte detaylar...

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2023: FED faiz kararı hangi gün açıklanacak, toplantı ne zaman?

FED faiz kararı tarihi merak edildi. Son toplantının ardından FED faiz kararı açıklanmış ve banka faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. FED faiz kararı 22 Mart 2023 Çarşamba günü açıklanacak. İşte bu senenin ikinci faiz kararı için tahminler...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Mart 2023'te açıklanacak.

FED FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

FED enflasyonu düşürmek için faiz artırımını sürdürürken son faiz toplantısındaki tutanaklarda faizin enflasyon düşene kadar artış bandında kalmasına yönelik fikir birliği oluştuğu görüldü.

FED üyeleri enflasyonun yüzde 2 seviyelerine kadar indirilmesi gerektiğini vurgulayp, sıkı para politikasının enflasyon düşene dek sürmesinde yana olduklarını ifade ettiler.

Enflasyonda son 3 ayda gerileme görülmesine karşın düşüş yönünde daha da ivmelenme bekleyen FED üyeleri risklerin aşağı yönlü olduğunu da kaydetti.

Neredeyse her sene Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz yaşanmasına sebebiyet veren borçlanma tavanının yükseltilmesi ile ilgili gecikme yaşanırsa ekonomi ve finansal sistemin ciddi risk altında kalabileceği vurgulandı.

FED’İN OCAK AYI FAİZ KARARI

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı.

FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti. Yetkililer, faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını düşünüyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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