FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

24.08.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED toplantısı tarihi ve faiz kararlarının açıklanacağı tarih merak edildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı Fed faiz kararı ilgiyle takip ediliyor. 2022 yılı içerisinde yapılan Fed Toplantısı'nda mart ayından itibaren her toplantıda faiz artırımına gidilmişti. Peki, FED faiz Ağustos ayı toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı kararları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler....

FED toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalar FED faiz toplantısına odaklanmış bir durumda toplantının yapılacağı günü ve açıklanacak kararları bekliyorlar. FED başkanı Jerome Powell FED faiz toplantısının sonlanmasıyla beraber toplantıda alınan kararları açıklayacak. Peki FED faiz kararları ne zaman alınacak? Son FED faiz toplantısı kararları ne olmuştu? İşte yanıtları...

3513830_e7852e4b5a5d05ec5d3bc81457423c80_640x640

FED FAİZ KARARLARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Beklenen sonuncu FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

powell-qDgk_cover

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir promosyon haberi daha! 16 bin 100 lira...Bir promosyon haberi daha! 16 bin 100 lira...
Herkes indirim beklerken zam geliyorHerkes indirim beklerken zam geliyor
Almanlar çareyi Trabzon'da buldu! 700 adet gidiyor Almanlar çareyi Trabzon'da buldu! 700 adet gidiyor
Anahtar Kelimeler:
Jerome Powell fed açıklaması fed başkanı fed faiz fed toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Kia ve Hyundai'den korkutan uyarı!

Kia ve Hyundai'den korkutan uyarı!

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.