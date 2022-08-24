FED toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalar FED faiz toplantısına odaklanmış bir durumda toplantının yapılacağı günü ve açıklanacak kararları bekliyorlar. FED başkanı Jerome Powell FED faiz toplantısının sonlanmasıyla beraber toplantıda alınan kararları açıklayacak. Peki FED faiz kararları ne zaman alınacak? Son FED faiz toplantısı kararları ne olmuştu? İşte yanıtları...

FED FAİZ KARARLARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Beklenen sonuncu FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

