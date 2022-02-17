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Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi

17.02.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yetkililerin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve faiz artışının martta olacağının sinyalinin verildiği son toplantının tutanakları, bankanın faiz oranlarını yükseltmeye hazır olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.

ENFLASYONA İLİŞKİN RİSKLER YUKARI YÖNLÜ

Enflasyonun seyrine dair belirsizliğin arttığına işaret edilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Tutanaklarda, enflasyonun Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlerin ötesine ve daha geniş ekonomiye yayılmaya başladığı kaydedildi.

Yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bilançoda daralmaya gidilmesi konusunda ise belirli bir karar almadığı, üyelerin bilanço boyutunda önemli bir küçülmeye gidilmesinin muhtemelen uygun olacağını gözlemlediği aktarıldı.

Toplantı tutanaklarında, "Birkaç katılımcı, koşulların muhtemelen bu yıl içinde bilançonun boyutunu küçültmeye başlamayı gerektirebileceği yorumunda bulundu." ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda, uygun politika seyrinin ekonomik ve finansal gelişmeler ile bunların görünüm üzerindeki etkilerine ve etrafındaki risklere bağlı olacağı vurgulandı.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların açıklanması sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 34.934,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 4.475,01 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 14.124,09 puana indi.

Endeksler, devam eden jeopolitik riskler ve Fed'in son toplantısına ait tutanakların etkisiyle kapanışta karışık bir seyir izledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı ve 10 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Ülkede sanayi üretimi de ocakta piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna civarından kuvvetlerini çektiğini görmediklerini, tersine Rus askeri yığınağının sürdüğünü, buna rağmen dün Moskova'dan gelen mesajlar nedeniyle "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi. (AA)

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Fed
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