Fenerbahçe el sıkıştı, Ataşehir'deki arazi satışı gündem oldu! "İnanılmaz bir kazanç; çok güzel yatırım yapmışlar"

Fenerbahçe, 16 yıl önce 58 milyon liraya aldığı, Ataşehir’deki arsanın sadece bir bölümünü tam 4 milyar liraya Emlak Konut’a satıyor!

Gündem olan satışla ilgili Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova ve Paranın Yönü programında konuğu olan yatırım ve tasarruf danışmanı dikkat çeken yorumlar yaptı.

"İNANILMAZ BİR KAZANÇ"

Rakam için “İnanılmaz bir kazanç” diyen Akova, “Orada basketbol sahası da yapılmıştı. Onun dışında kalan bölüm bu rakam."

BAŞARAN: TOPRAKTAN ONLAR BİLE KAZANIYOR

Mert Başaran ise "Dolar bazlı inanılmaz bir kâr. Çok güzel bir yatırım yapmışlar. Toprak yatırımı öyle acayip bir yatırım ki kulüpler her şeyden zarar eder, topraktan onlar bile kazanıyor. Ne kadar hata yaparsan yap, yeter ki bekle, çok güzel para kazanıyorsun" diye konuştu.

"FENERBAHÇE 90 MİLYON EURO ÖN ÖDEME ALACAK"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Ataşehir'de bulunan arazisi için Emlak Konut GYO ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre; Fenerbahçe anlaşılan toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği'nden çıkacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır