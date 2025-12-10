FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fenerbahçe rekor gelir elde etti! "Bakan Kurum büyük destek verdi"

Fenerbahçe'nin İstanbul Ataşehir'deki arazisi Emlak Konut GYO desteğiyle tam 46 milyar TL’ye satıldı. Ekspertiz değerinin tam 12 katı fiyatına ihale edilen araziyle Fenerbahçe 16 milyar 560 milyon TL gelir elde etti. Ünlü spor yorumcusu İbrahim Seten konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, “Bunun adı resmen piyango. Fenerbahçe açısından çok büyük iş oldu, çok. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum büyük destek vererek Fenerbahçe’nin önünü açtı." dedi.

Fenerbahçe rekor gelir elde etti! "Bakan Kurum büyük destek verdi"
Recep Demircan

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut GYO desteğiyle, İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy’deki 26 bin 250 metrekarelik arsayı ihale karşılığı satışa çıkardı. 32 firmanın katıldığı ihale sonucu arsa en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş’ye 46 milyar TL’ye satıldı. Satıştan Fenerbahçe ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş ortaklığı 16 milyar 560 milyon TL gelir elde etti.

“BUNUN ADI RESMEN PİYANGO”

Ünlü spor yorumcusu İbrahim Seten konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu. Seten açıklamasında şunları ifade etti:

“Ataşehir mevzusu maalesef tam olarak anlaşılmadı Fenerbahçe kamuoyu tarafından… Spor alanı niteliğindeki konut inşaatına kapalı arazi; önce Ali Koç yönetimi tarafından planı değiştirilerek tam 70 bin metrekare konut yapılabilir hale getirildi.

Fenerbahçe rekor gelir elde etti! "Bakan Kurum büyük destek verdi" 1

"BAKAN MURAT KURUM BÜYÜK DESTEK VERDİ"

Bu aşamada Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla; Galatasaraylı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum büyük destek vererek Fenerbahçe'nin önünü açtı; 0’a yakın olan arazi değeri bir anda uçtu gitti..

Fenerbahçe rekor gelir elde etti! "Bakan Kurum büyük destek verdi" 2

Sonra Saran yönetimi tarafından Emlak GYO ile başarılı bir süreç yönetilerek 46 milyar liraya satıldı.. Bu paranın 16.5 milyarı (yüzde 20’si peşin) Fenerbahçe’nin büyük ortağı olduğu Akfin İnşaat’a kalacak.

Bitmedi… Fenerbahçe Koleji’nin arsasından da aynı yöntemle 40-50 milyon € arası gelir elde edilecek. Bundan sonra doğru yönetimle Fenerbahçe’nin para sorunu kalmayacağı gibi; Osimhen benzeri dev transferlere veya stat inşaatı gibi hiper projelere kaynak da doğmuş oldu.

"ÇOK BÜYÜK İŞ OLDU"

Bütün Fenerbahçelilerin Aziz Yıldırım, Ali Koç, Sadettin Saran yönetimlerine ve en başta da Galatasaraylı olduğu için eleştirilen Murat Kurum’a teşekkür etmesi lazım.. Demek ki bu işlerde kulüpçülük yok, doğru zamanlama ve projelendirme var. F.bahçe açısından çok büyük iş oldu."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fed'in faiz kararı belli olduFed'in faiz kararı belli oldu
CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.