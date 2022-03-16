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Fethiye-Göcek koylarına koruma

16.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 6 etaplık proje ile Göcek koyları koruma altına alınıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle denize gelişigüzel çapa atılarak deniz çayırları tahrip edilemeyecek, koylar ve deniz canlılarının yaşam alanları kirletilemeyecek.

Fethiye-Göcek koylarına koruma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, binlerce yıllık tarihsel zenginliği ve mavi-yeşil doğasıyla Doğu Akdeniz'de çok önemli konuma sahip olan, deniz turizminde en çok tercih edilen rotaların başında gelen, yerli ve yabancı turistlerin tekne ve yatlarla en çok ziyaret ettiği koylar arasında bulunan Fethiye Göcek koylarını koruma altına almak için harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; özellikle pandemi döneminde yoğunluğu daha da artan kontrolsüz kullanımlar sebebiyle su kalitesinin bozulmaması, deniz altı biyoçeşitliliğin azalmaması, en büyük karbon yutak alanlarından olan ve oksijen-besin kaynağı olması sebebiyle 'denizlerin ormanları' olarak tanımlanan deniz çayırlarının zarar görmemesi için 'Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi' hazırlandı.

Projeyle; tekne ve yatların gelişigüzel demir ve çapa atarak deniz canlılarının beslenme, barınma ve üreme bölgeleri olan ve nesli kritik derecede tehlike altında bulunan deniz çayırlarına zarar vermesinin, koylardaki ağaçlara bağlanan tekne halatlarının yeşil bitki örtüsünü tahrip etmesinin, yatların atık boşaltımı yaparak koyları kirletmesinin ve su altı ekolojisinin yok olmasının önüne geçilecek.

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AĞAÇLARA HALAT BAĞLANMAYACAK

Tekne ve yatların denize demir ve çapa atmalarına engel olmak amacıyla tekne ve yat kapasitesi dikkate alınarak, koy toprağına yeterli sayıda mapalar yerleştirilecek, deniz tabanına tonozlar konulacak, şamandıralar bu tonozlara bağlanacak ve teknelerin kıyılarda yer alan ağaçlara halat bağlamalarına izin verilmeyecek. Akıllı şamandıra sistemi sayesinde denizde anlık klorofil değerleri, oksijen oranı, bulanıklık ve su kalitesi 7-24 izlenecek. Şamandıraların bağlı olacağı yapay resifi özellikli tonozlar ise gözenekli yapıları sayesinde aynı zamanda deniz canlılarının beslendiği, barındığı yuvalar ve yumurtlama alanları olacak.

ATIKLAR DAHA HIZLI ALINACAK

Proje kapsamında atık alım teknelerinin sayı ve kapasiteleri de artırılacak. 400 tonluk ana atık gemisi ve ona eşlik eden 3 adet 20 tonluk atık alım teknesi işletilecek. Atık alım teknelerindeki kapasitelerin artırılması ile birlikte atıkların alınması daha hızlı sağlanacak. Bu sayede tekne sahiplerinin konakladıkları noktadaki atık alım bekleme süreleri daha da kısalacak. Takip sistemi sayesinde denizlere atık bırakılmasının da önüne geçilecek.

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İLK ETABIN İHALESİ YAPILDI

Koylardaki tekne ve yat kapasitesini karşılayacak, konaklayanların birçok temel ihtiyacına cevap verecek ve doğa katliamının önüne geçerek eşsiz mirasın korunmasını sağlayacak projenin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, proje kapsamında oluşturulan 6 etaptan ilk etabın ihalesini gerçekleştirdi. İnceburun, Osmanağa, Günlük ve Boynuzbükü koylarını içine alan 1'inci etap ihalesi kapsamında tekne bağlama amaçlı 99 adet mapa ve 59 adet şamandıra sistemi kurulacak. Toplam 19 koydan oluşan 6 etaptan geriye kalan 5 etabın ihaleleri de yıl içerisinde yapılarak Göcek Körfezi ekolojisi ve deniz ekosistemi korunacak ve yat turizmi sürdürülebilir hale getirilecek.


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Fethiye
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