Fetih kısıtı araştırılıyor... Fesih kısıtı nedir? Fesih kısıtının uzatılması ne anlama geliyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi ödemelerle ilgili bilgi verdiği sırada "fetih kısıtı uzatılacaktır" ifadelerini de kullanmasının ardından fetih kısıtının uzatılması ne anlama geliyor merak edildi. Fesih kısıtı nedir? Fesih kısıtının uzatılması ne demek?

FESİH KISITI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında yer alan, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz." ifadeleri merak ediliyordu. Bakan Selçuk'un bu açıklaması aslında işten çıkarma yasağı ile ilgili.

FESİH KISITI UZATILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Koronavirüs pandemisinin ardından hayatımıza daha önce girmeyen birçok kavram artık gündemimiz oldu. Koronavirüs sürecinden istihdamın salgından olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınmıştı. Bu önlemlerin başında ise işten çıkarma yasakları yer almıştı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz." şeklindeki açıklamasında aslında söylediği şey, işten çıkarılma yasağının tekrar uzatıldığı anlamına geliyor.



