Fiji'nin para birimi nedir? Fiji'nin para biriminin kodu ve sembolü

Fiji anayasasında resmi dil olarak 3 ayrı dil mevcuttur. Bunlar Hindi dili, Fiji dili ve İngilizce olarak sıralanır. Fiji dili ülkede yaygın bir şekilde kullanılan dillerden biri olarak 1997 yılından sonra resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü İngilizce konuşabilmektedir. Fiji’nin Başkenti Suva şehri olup ülkenin diğer önemli şehirleri ise Levuka, Nausori, Labasa ve Rakiraki olarak sıralanır. Fiji hakkında araştırma yapan kişiler ise ''Fiji’nin para birimi nedir?'' sorusunun yanıtını arar.

Fiji’nin para birimi nedir?

Fiji'de resmi olarak kullanılan para biriminin adı Fiji doları'dır. Fiji dolarının uluslararası para kodu FJD olarak kısaltılırken, 1969 senesinde kabul edilen Fiji dolarının diğer dolar ile karıştırılmaması için sembolü FJ$ şeklindedir.

FJD para birimi 1867 yılında üretilmiştir. Güncel hali ise 1969 yılından itibaren dolaşımdadır. Fiji doları 100 sente ayrılır. Fiji dolarının kağıt paraları polimer kaplamalı olarak 5$, 10$, 20$, 50$ ve 100$'lık banknotlar halinde dolaşımdadır. Madeni paraları ise nikel kaplamalı çelik veya nikel kaplamalı pirinçten üretilen 5 sent, 10 sent, 20 sent, 50 sent, 1$ ve 2$ olarak yürürlüktedir.

Fiji, deniz ürünleri, ormanları ve mineraller bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Fiji, Pasifik'teki diğer ada ülkeleri ile kıyaslandığında dışa bağımlılık seviyesi en düşük ülke olarak bilinmektedir. Ülkede turizm sektörünün büyüklüğüyle birlikte şeker ihracatı, ekonomik gelişmelerde büyük rol oynamaktadır. Fiji’nin diğer gelir kaynakları arasında zencefil ve Hindistan cevizi, altın üretimi yer almaktadır. FJD para biriminin değeri ülke ekonomisinin gelişimiyle orantılıdır.

Fiji, yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm bölgesidir. Turizm sektörü, Fiji ekonomisinin ve istihdamın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Fiji ekonomisinin son 15 yıldaki gelişimi, yaşam standartlarını olumlu yönde etkilemiştir. Öte yandan Fiji’de sıklıkla yaşanan sel ve kasırgalar günlük yaşamı olumsuz etkileyen etmenler arasındadır.