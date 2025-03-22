Filipinler'in para birimi nedir? Filipinler'in para biriminin kodu ve sembolü

Para birimi, genel olarak ülkelerin kullandığı para türleri ile eş anlamlı olarak kullanılır. Bu yüzden de para birimi paranın bir alt biçimi şeklinde açıklanır. Birçok para birimi uluslararası çaptaki döviz piyasalarında işlem görür. Para piyasalarındaki değerler de döviz kuru ya da kambiyo olarak adlandırılmıştır. Tüm ülkelerde para stoklarının kontrolleri ve para politikaları ülkelerin merkez bankaları tarafından yürütülmektedir.

Filipinler'in para birimi nedir?

Filipinler adı verilen ülke, resmi adı ile Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu’nun batı kısmında konumlanmış olan bir Güneydoğu Asya devletidir. Ülkede çeşitli boyutlarda adalar ve adacıklar bulunur. Ülkeyi oluşturan 3 adet coğrafi ana kara parçası bulunmaktadır. Batısında Güney Çin Denizi, kuzeyinde Luzon Boğazı bulunan Filipinlerin güney batısında Sulu Denizi vardır. Filipinler, 3 adet ada grubuna ayrılmaktadır. Bu ada grupları Visayas, Mindanao ve Luzon’dur. 17 bölgesi bulunan ülke 1491 belediyeden ve 144 adet kentten oluşmaktadır.

İngilizce, Sabuanca, Bikol, Filipince, Tausug, Varayca, Arapça, İspanyolca gibi resmi ve bölgesel dillerin kullanıldığı ülkenin başkenti Manila’dır. En kalabalık nüfuslu olan şehri Quezon City olan ülke 342.253 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Para birimi ise Filipinler Pesosu’dur. Bu para birimi Bangko Pilipinas tarafından dağıtılan bir para birimidir. Alt birime de centavo adı verilmektedir.

Filipinler'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Resmi olarak kabul edilen para birimi Filipinler Pesosu olan Filipin Cumhuriyeti, dünya üzerinde en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkeler arasında 64. sırada yer alır. Ayrıca Asya Kıtası’nın en kalabalık sekizinci ülkesidir.

Ülkenin para pirimi olan Filipinler Pesosu’nun kısaltması PHP’dir. 1 Peso 100 centavoya karşılık gelir. Bu parabirimine ait kodun sembolü ise ₱ olarak yazılır. Döviz tablolarına göre kaç pesonun hangi diğer para birimine göre ne kadar karşılığı olduğunu bulmak için döviz kuru kabloları ile otomatik hesaplamalar yapılabilir.