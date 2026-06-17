Finansal Disiplin Seviyeni Ölçüyoruz!

Para konusunda disiplin şart!

1/8 Gece yatağa uzandın, elinde telefonla öylesine kaydırırken karşına çok iyi bir kampanya çıktı. O an aklından ne geçer? "Zaten ihtiyacım yoktu" deyip ekranı kapatırım. "Acaba taksite bölüyorlar mıdır?" diye düşünürken kendimi ödeme sayfasında bulurum. Sepete atarım ama sabah uyanınca tekrar değerlendirmek için bekletirim. Alışveriş uygulaması falan kullanmıyorum, sildim hepsini.

2/8 Sürekli dışarıdan yemek sipariş etmek yerine evde bir şeyler hazırlama fikrine ne diyorsun? Malzemeleri toptan alıp evde yaparak o masrafı çoktan sıfırladım bile. Asla uğraşamam. Söylüyorum bir şeyler gelsin hemen. Bazen gaza gelip mutfağa giriyorum ama genelde üşenip sipariş veriyorum. Dışarısı o kadar pahalı oldu ki mecburen evde yiyorum artık.

3/8 Her gün dışarıda içtiğin cold brew veya filtre kahveler... Bunlara harcadığın parayı hiç hesapladın mı? Evde kendi kahvemi demleyip termosuma koyarak o işi çözdüm. Hesaplamak istemiyorum çünkü gerçeği görürsem oturup ağlayabilirim... Bazen hesaplıyorum da yapacak bir şey yok, o kahve içilecek! Benim dışarıdaki kahveyle falan işim olmaz zaten.

4/8 Cüzdanındaki nakdi veya hesabındaki bakiyeyi ne sıklıkla kontrol ediyorsun diye sorsak? Kuruşu kuruşuna bilirim. Nereye ne harcadığım her zaman kayıtlıdır. Sadece kart reddedildiğinde paranın bittiğini anlıyorum. Aklıma geldikçe bakarım ama gördüğüm rakam genelde moralimi bozar. Gelen mesajlardan takip ediyorum, özel olarak girip bakmam.

5/8 Diyelim ki hiç beklemediğin bir yerden eline ufak bir miktar ekstra para geçti. İlk ne yaparsın? Doğrudan acil durum fonuma veya birikim hesabıma aktarırım. O gece o parayı kutlamak için dışarı çıkar, hepsini ezerim. Bekleyen faturalarımdan birini aradan çıkarıp rahatlarım. İhtiyacım olan bir şeyi almak için üstüne biraz daha eklemeye çalışırım.

6/8 Arkadaşların hafta sonu çok lüks bir mekana gitmeyi planladı ama senin bütçen hiç uygun değil... Beni aşar ya. Onlar gitsin. Kartın limitini zorlayıp o anın tadını çıkarmak varken evde oturmak mı? Nasılsa ödenir. Giderim ama sırf hesap az gelsin diye tok olduğumu iddia ederim. Gitmemek için hastaymışım gibi davranmak dahil her bahaneyi üretirim.

7/8 Banka ve kredi kartı ekstrelerini ay sonunda detaylıca inceliyor musun? EVET HAYIR