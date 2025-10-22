FİNANS

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ağustosta arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 184 milyar 934 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 787 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 788 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 3 milyar 1 milyon dolar artarak 184 milyar 934 milyon dolara çıktı.

Ağustos 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 747 milyon dolar, 405 milyon dolar ve 58 milyon dolar artarken türev varlıklar ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 246 milyon dolar ve 176 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 787 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2 milyar 24 milyon dolar, 1 milyar 852 milyon dolar ve 606 milyon dolar artarken, ithalat borçları 694 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 788 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ağustos 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2025 dönemine göre 24 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 857 milyon dolar, uzun vadeli krediler 302 milyon dolar yükseldi.

Ağustos 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 803 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 132 milyar 590 milyon dolar oldu.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 5 milyar 213 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2025 dönemine göre 1 milyar 476 milyon doları azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

