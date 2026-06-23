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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı nisanda arttı

TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda 9,4 milyar dolar artarak 205,6 milyar dolara yükseldi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı nisanda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 508 milyon dolar azalırken yükümlülükleri 7 milyar 932 milyon dolar arttı. Bu gelişmeler sonucunda söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 9 milyar 440 milyon dolar artarak 205 milyar 608 milyon dolara yükseldi.

Varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre ihracat alacakları 591 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 571 milyon dolar artarken türev varlıklar 1 milyar 460 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 170 milyon dolar ve menkul kıymetler 40 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 1 milyar 508 milyon dolar azalış gösterdi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3 milyar 858 milyon dolar, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 338 milyon dolar, ithalat borçları 665 milyon dolar ve türev yükümlülükler ise 71 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde de 7 milyar 932 milyon dolar artış görüldü.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Nisan 2026 döneminde bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 384 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 631 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 3 milyar 891 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli varlıklar 148 milyar 573 milyon dolar iken kısa vadeli yükümlülükler 141 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 7 milyar 309 milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 3 milyar 150 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti
Kaynak: AA

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