Finansal krizleri anlamanın en belirgin 10 işareti

1. Borsalarda sert düşüşler yaşanması.



Finansal krizlerin ilk sinyallerinden biri borsalarda görülen hızlı ve sürekli olan değer kayıplarıdır. Mesela şirket hisselerinin değer kaybetmesi de ekonomik beklentilerin bozulduğuna işaret eder. Büyük endekslerin kısa süre içinde ciddi oranda düşmesi yatırımcı güveninin zayıfladığına bir işarettir.

2. Bankalar arası güven azalır.



Bankalar normal şartlarda birbirlerine kısa vadeli borç verirler. Finansal sistem de akışını bu yönde sürdürür. Ancak finansal kriz dönemlerinde bankalar bu riskten kaçınarak birbirlerine borç vermekten kaçınırlar. Yani bankalar arası güvenin azalması finansal krizin önemli göstergelerinden biridir.

3. İşsizlik oranlarının hızla artması.



Ekonomik daralma yaşandığı dönemlerde şirketler maliyetleri azaltmak için çalışan sayısını düşürmeye çalışabilir. Bu durum da işsizlik oranlarının hızlı bir artışa yol açmasına neden olur. Artan isşizlik tüketimi de azaltacağı için ekonomik küçülme hızlanır.

4. Tüketici harcamalarında belirgin düşüşler yaşanması.



Ekonomi belirsiz olduğunda insanlar da harcamalarını bu noktada kısıtlarlar. Özellikle lüks harcamalar ve tüketim ürünleri hızla azalır. Tüketim ekonominin büyük bir parçasını oluşturduğu için de bu düşüş büyümeyi olumsuz olarak etkiler.

5. Şirket iflaslarının çoğalması.



Finansal kriz dönemlerinde birçok şirket gelir kaybı ve finansman zorluklar yaşayabilirler. Bu durum da borcu çok olan şirketlerin iflas etmesine neden olabilir. Bu iflas durumu artış gösterdiğinde de aslında ekonomik daralmanın güçlü bir sinyali olduğuna işarettir.

6. Krediye erişimin zorlaşması.



Kriz dönemlerinde bankalar daha temkinli davranarak kredi verme koşullarında değişiklik yaparlar. Bu durum da hem bireylerin hem de şirketlerin finansmana ulaşmalarını zorlaştırır. Yani kredi akışı yavaşlar ve tüketim azalır.

7. Para biriminde hızla değer kaybı görülmesi.



Bazı kriz dönemlerinde ülkelerin para birimleri hızla değer kaybeder. Bu durum yatırımcılarında o ülke ekonomisine olan güvenin azaldığını gösterir. Ayrıca para biriminin değer kaybetmesi şu noktada kritiktir, ithalat maliyetlerini tetikleyeceği için enflasyonu tetikler.

8. Enflasyonun kontrolsüz yükselişi.



Ekonomik krizler bazı durumlarda da yüksek enflasyon ile görülür. Fiyatların hızlı yükselmesi alım gücünü düşürür ve ekonomik istikrarı zayıflatır. Özellikle temel ürün ihtiyaçlarındaki fiyat artışları toplumu da direkt etkileyen noktalardan biridir. Kontrol edilemeyen enflasyon ekonomik krizlerin önemli sinyalleri arasındadır.

9. Gayrimenkul piyasasında sert fiyat düşüşleri.



Gayrimenkul piyasası da ekonomi ile doğrudan bağlantılıdır. Ekonomik kriz dönemlerinde talebin azalması nedeni ile konut fiyatlarında ciddi düşüş görülebilir. Aynı zamanda da satışlar yavaşlayacağı için piyasanın iyice durgunlaşmasına neden olur.

10. Yatırımcı güveninin hızla azalması.



Finansal sistemde güven en önemli unsurlardan biridir. Yatırımcıların geleceğe dair beklentileri bozulduğunda piyasalar hızlı şekilde tepki verir. Bu yüzden güven kaybı yaşanması yatırım azalmasına yol açar.