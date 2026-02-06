Finansal Okuryazarlık Seviyen Ne Durumda?

Seviyeni ölçmek için teste başla!

1/8 İlk sorumuz şu: Ay sonu geldiğinde hesabında ne kadar para kalıyor? Genellikle ekside oluyorum. Maaşımın %10'u falan kalıyor. Sıfır desem üzülür müsünüz?.. Kalıyor baya.

2/8 Kredi kartı borcunu ödeme şeklin nasıldır peki? Dönem borcunun hepsini öderim. Asgari tutarını öderim genelde. Ekstre gününden önce erken kapama yapıyorum bazen. Son ödeme tarihine kadar bekliyorum. Zamanında öderim ama geciktirdiğim dönemler de oldu. Kredi kartı kullanmıyorum.

3/8 Sadece bir tişört almak için bir mağazaya girdin ama "3 al 2 öde" kampanyası varmış... İhtiyacım olan tişörtü alıp çıkarım ya. Başka tişörtler beğenirsem alabilirim. Arkadaşımla kampanyadan beraber faydalanmak için onu ikna ederim. Nerede bu mağaza? Adres verir misiniz?

4/8 Mobil bankacılıkta bir işlem yapacağın esnada karşına "Kullanıcı Sözleşmesi" çıktı diyelim. Hepsini okuyor musun? EVET HAYIR

5/8 Evdeki beyaz eşyalardan biri aniden bozuldu ve yenisini alman lazım... Bütçen buna hazır mı? Bu tip durumlar için kenarda param olur. Kredi kartına taksit yaptırırım. Nakitim olmaz genelde. İhtiyaç kredisi çekmek zorunda kalırım. Eşe dosta haber salarım. Onlarda varsa ödünç alırım.

6/8 Birikim veya yatırım yapmak senin için ne ifade ediyor? Gelirim yatar yatmaz harcamadan önce bir kısmını yatırıma ayırırım. Ay sonunda artan para olursa biriktiririm. Genelde olmaz ama... Altın günü falan olursa anca öyle, zorunluluktan. Para mı var ki biriktirelim?

7/8 Telefonuna gelen kampanya SMS'lerini kontrol ediyor musun? Hiç bakmam. İlgimi çeken şeyler olduğu için bakarım arada. Yani... Ne gerek var? Hepsini detaylıca inceliyorum genelde.