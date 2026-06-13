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Finansal Olarak En Büyük Gücün Ne?

Maddiyat bir güçtür ama maddiyatı yönetebilmek ondan daha güçlüdür! Senin finansal olarak en büyük gücün ne? Bir de bizden duy!

Finansal Olarak En Büyük Gücün Ne?

Sen de güçlüsün, eminiz!

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Söyle bakalım, en son ne zaman birinden borç aldın?

Söyle bakalım, en son ne zaman birinden borç aldın?
O kadar uzun zaman oldu ki hatırlamıyorum bile.
Birkaç ay önce arkadaşımdan almıştım.
Geçtiğimiz günlerde…
Vergi borçları da sayılıyor mu?
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Kredi ya da kredi kartı borcun var mı?

Kredi ya da kredi kartı borcun var mı?
Kredi kartım hiç olmadı.
Var ama ödüyorum elbette.
Bu konulara girmesek olmaz mı?
Yani… Kimin yok ki?
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Sana en mantıklı gelen yatırım aracı bunlardan hangisi? Yatırım tavsiyesi sormuyoruz, merak etme!

Sana en mantıklı gelen yatırım aracı bunlardan hangisi? Yatırım tavsiyesi sormuyoruz, merak etme!
Altın elbette.
Döviz diyebilirim.
Vadeli hesap diye bir şey var. Şahane!
En iyisi kumbara abi. Metal olandan.
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Cebinde hiç para kalmadığında ihtiyacını nereden karşılıyorsun?

Cebinde hiç para kalmadığında ihtiyacını nereden karşılıyorsun?
Şey… Bir kere market alışverişi için kredi çekmiştim.
Hesabımda biriktirdiğim parayı kullanıyorum.
Borç istiyorum elbette.
Kredi kartını kullanıyorum.
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Sence borç yiğidin kamçısı mıdır?

EVET
HAYIR
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Şu an banka hesabına girmeni istesek, karşılaşacağın şey ne olurdu?

Şu an banka hesabına girmeni istesek, karşılaşacağın şey ne olurdu?
Gecikmiş ödemelerin bildirimleri olurdu.
Vadeli hesap açma bildirimi gelirdi.
Bir miktar para olurdu. Sadece bir miktar.
Eksi ile başlayan rakamlar görürdük.
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Güncel olarak aldığın maaştan memnun musun diye sorsak?

Güncel olarak aldığın maaştan memnun musun diye sorsak?
Kim memnun ki şu an?
Fena değil ya.
Daha iyi olabilirdi.
Pek memnun olduğum söylenemez.
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Sana 1 milyon TL vereceğiz ama onu 5 dakika içinde harcaman gerekecek. Biriktiremezsin ve saklayamazsın. Kabul eder miydin?

Yani... Hesabıma mı atacaksınız?
Alıp kaçarım. Ne yapabilirsiniz ki!
Kabul etmezdim.
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