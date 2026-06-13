Finansal Olarak En Büyük Gücün Ne?

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Söyle bakalım, en son ne zaman birinden borç aldın?
O kadar uzun zaman oldu ki hatırlamıyorum bile.
Birkaç ay önce arkadaşımdan almıştım.
Vergi borçları da sayılıyor mu?
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Kredi ya da kredi kartı borcun var mı?
Var ama ödüyorum elbette.
Bu konulara girmesek olmaz mı?
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Sana en mantıklı gelen yatırım aracı bunlardan hangisi? Yatırım tavsiyesi sormuyoruz, merak etme!
Vadeli hesap diye bir şey var. Şahane!
En iyisi kumbara abi. Metal olandan.
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Cebinde hiç para kalmadığında ihtiyacını nereden karşılıyorsun?
Şey… Bir kere market alışverişi için kredi çekmiştim.
Hesabımda biriktirdiğim parayı kullanıyorum.
Kredi kartını kullanıyorum.
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Sence borç yiğidin kamçısı mıdır?
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Şu an banka hesabına girmeni istesek, karşılaşacağın şey ne olurdu?
Gecikmiş ödemelerin bildirimleri olurdu.
Vadeli hesap açma bildirimi gelirdi.
Bir miktar para olurdu. Sadece bir miktar.
Eksi ile başlayan rakamlar görürdük.
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Güncel olarak aldığın maaştan memnun musun diye sorsak?
Pek memnun olduğum söylenemez.
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Sana 1 milyon TL vereceğiz ama onu 5 dakika içinde harcaman gerekecek. Biriktiremezsin ve saklayamazsın. Kabul eder miydin?
Yani... Hesabıma mı atacaksınız?
Alıp kaçarım. Ne yapabilirsiniz ki!