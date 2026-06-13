Finansal Olarak En Büyük Gücün Ne?

Sen de güçlüsün, eminiz!

1/8 Söyle bakalım, en son ne zaman birinden borç aldın? O kadar uzun zaman oldu ki hatırlamıyorum bile. Birkaç ay önce arkadaşımdan almıştım. Geçtiğimiz günlerde… Vergi borçları da sayılıyor mu?

2/8 Kredi ya da kredi kartı borcun var mı? Kredi kartım hiç olmadı. Var ama ödüyorum elbette. Bu konulara girmesek olmaz mı? Yani… Kimin yok ki?

3/8 Sana en mantıklı gelen yatırım aracı bunlardan hangisi? Yatırım tavsiyesi sormuyoruz, merak etme! Altın elbette. Döviz diyebilirim. Vadeli hesap diye bir şey var. Şahane! En iyisi kumbara abi. Metal olandan.

4/8 Cebinde hiç para kalmadığında ihtiyacını nereden karşılıyorsun? Şey… Bir kere market alışverişi için kredi çekmiştim. Hesabımda biriktirdiğim parayı kullanıyorum. Borç istiyorum elbette. Kredi kartını kullanıyorum.

5/8 Sence borç yiğidin kamçısı mıdır? EVET HAYIR

6/8 Şu an banka hesabına girmeni istesek, karşılaşacağın şey ne olurdu? Gecikmiş ödemelerin bildirimleri olurdu. Vadeli hesap açma bildirimi gelirdi. Bir miktar para olurdu. Sadece bir miktar. Eksi ile başlayan rakamlar görürdük.

7/8 Güncel olarak aldığın maaştan memnun musun diye sorsak? Kim memnun ki şu an? Fena değil ya. Daha iyi olabilirdi. Pek memnun olduğum söylenemez.