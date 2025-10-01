FİNANS

Finanszone yayın hayatına başlıyor ! Açık Açık’ın ilk bölümü yarın

Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone, finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getirecek YouTube kanalı Finanszone’u izleyiciyle buluşturuyor. Sürecin yönetimini ve ekran yüzü görevini üstlenen deneyimli gazeteci Güzem Yılmaz Ertem, alanındaki güçlü uzmanlığıyla yeni nesil bir finans ve ekonomi kanalının temelini atıyor.

Finanszone, ekonomi ve finans dünyasında yaşanan gelişmeleri anlaşılır, güvenilir ve ilham verici içeriklerle aktarmayı hedefliyor. Kanalın amacı yalnızca gündemi yakalamak değil; aynı zamanda yatırımcıların karar alma süreçlerine katkı sunacak derinlikli analizler, şirket hikâyeleri ve uzman görüşleriyle finansal okuryazarlığı artırmak.

İLK KONUK TAV HAVALİMANLARI İCRA KURULU BAŞKANI SERKAN KAPTAN

Kanal, 2 Ekim Perşembe günü ilk yayınına başlıyor. Açılış bölümünde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan konuk oldu. Kaptan, yalnızca havacılık sektörünü genel hatlarıyla değerlendirmekle kalmadı, aynı zamanda TAV özelinde dokuz aylık finansal sonuçları, yatırımların güncel durumunu, büyüme stratejilerini ve geleceğe dair beklentilerini paylaşarak yatırımcıları oldukça kritik konularda bilgilendirdi.

Finanszone yayın hayatına başlıyor ! Açık Açık’ın ilk bölümü yarın 1

AÇIK AÇIK BAŞLIYOR

Yayın hayatına ilk etapta haftada iki programla başlayan Finanszone, “Açık Açık” formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Her Pazartesi, hızla değişen gündemin piyasalara yansımaları, Türkiye ve dünya ekonomisinin önde gelen uzmanlarıyla masaya yatırılacak. Hafta başında izleyicilere güvenilir bir yol haritası sunmayı hedefleyen bu program, finansal gelişmeleri en açık şekilde tartışmayı amaçlıyor.

Her Perşembe ise Güzem Yılmaz Ertem, Türkiye’nin öncü şirketlerinin üst düzey yöneticilerini konuk ederek şirketlerin faaliyet alanlarını, yatırımlarını ve gelecek planlarını direkt olarak en doğru ağızlardan aktaracak. Böylece yatırımcılar, şirketlerin stratejilerini şeffaf bir şekilde öğrenme fırsatı yakalayacak.

Finanszone yayın hayatına başlıyor ! Açık Açık’ın ilk bölümü yarın 2

Mediazone çatısı altında doğan Finanszone, ilerleyen dönemde yeni formatlarla zenginleşerek daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Kanal, sadece gündemi takip etmekle kalmayıp aynı zamanda finansal bilinci artırmayı ve ilham verici sohbetlerle yeni nesil bir finans topluluğu yaratmayı amaçlıyor.

Finanszone, kısa sürede Türkiye’nin en güvenilir finans kaynaklarından biri olmayı hedeflerken, izleyicilerine finans dünyasının nabzını açık açık tutma fırsatı sunuyor.

Kanala buradan abone olabilirsiniz.

