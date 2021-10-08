Fındık fiyatı haftayı 24,50 TL’den kapatıyor

Sezona kilogramı 25 liradan başlayan ve kısa sürede 26 lirayı gören fındık fiyatı son 2 haftada 25 ila 24 lira arasında inişli çıkışlı fiyatlarla serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor. Pazartesi gününe de 24 liradan başlayan Giresun kalite kabuklu tombul fındık yine haftayı 50 kuruş artışla 24, 50 liraya yükseldi.

ÜRETİCİ SERBEST PİYASAYA YÖNELDİ

Fındık fiyatının yeni sezona kadar bu fiyatlarla devam edeceğini ön gördüklerini ifade eden Giresun’daki fındık tüccarlarından Mustafa Aydın, üreticilerin TMO’ya yönelmesi tavsiyesinde bulunarak “2020-2021 Fındık sezonu hava koşullarından dolayı çiftçimiz toplamada ve kurutmada zorlandı, bu sene fiyatın düşük olmasının sebebi bu koşullardan kaynaklanıyor, üreticilerimiz TMO’ya yöneldi ve bizde TMO’ya yönlendiriyoruz. Çünkü serbest piyasa ile TMO arasında 3,4 lira fiyat farkı var. Üreticiler TMO’ya değil de serbest piyasaya yönelmeye devam etmesi halinde sezon sonuna kadar fiyatlar aşağı yukarı bu fiyatlarda inişli çıkışlı devam eder. Serbest piyasada fındık fiyatının yükselmesi için vatandaşın ihtiyacı kadar pazara azar azar fındık getirmesi gerekir ya da TMO’ya yüklenmesi gerekir. Ancak fındığını kurutamayan üretici de TMO kriterlerine göre fındık kurutamayınca haliyle serbest piyasaya yöneldi ve fiyatlar da 23 ila 25 lira arasında gidip geldi” dedi. (İHA)



