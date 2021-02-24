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Fındık sigortası 2021: Tarımsal sigorta fındığa gelen hangi zararları karşılıyor? Tarımsal sigorta ne kadar, başvuru tarihleri nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 14:53 | Son Güncelleme

Fındık sigortası için son başvuru tarihinin 11 Mart'ta sona ereceğini açıklayan TARSİM, üreticilere yüzde 67’ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Bu süreçte fındık üreticileri; "2021 fındık sigortası ne kadar, fındık sigortası hangi olayları karşılıyor" sorularına cevap arıyor. İşte tarımsal sigortanın fındık üreticilerine faydası.

Fındık sigortası 2021: Tarımsal sigorta fındığa gelen hangi zararları karşılıyor? Tarımsal sigorta ne kadar, başvuru tarihleri nedir?

Tarımsal sigorta fındığa gelen hangi zararları karşılıyor sorusu fındık üreticilerinin gündemine oturdu. Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde fındık ürünü için poliçe tanzimlerinin 11 Mart tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, üreticilere yüzde 67’ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Bu süreçte tarım sigortası ne kadar, fındık sigortası ödeme tarihleri nedir merak ediliyordu. İşte fındığa gelen zararı karşılamak için yapılan tarımsal sigortanın detayları...

FINDIK SİGORTASI NE KADAR 2021?

Üreticilerin ‘fındık’ ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere, fındık ürününde zirai don riskinin yaşandığı en kritik aylar Şubat ve Mart ayları. Bu aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın aniden soğumasıyla yağan kar sonrası oluşan don, fındık ürünü için büyük bir risk oluşturuyor. 1 dekarlık alanda üretim miktarı 150 kilogram, sigorta bedeli 3 bin 750 TL (25 TL/Kg den) olan fındık ürününün sigortalanması halinde ‘dolu paketi’ için ödenecek tutar sadece 32 TL. Dolu paketine ek olarak ‘don’ riski de poliçeye ekletilmek istenirse 66 TL ödeniyor.

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TARIM SİGORTASI PEŞİN ÖDENİRSE FİYAT DÜŞER Mİ?

Ayrıca yukarıda belirtilen; prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında, sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde ‘Genç Çiftçi İndirimi’, sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde ‘Kadın Çiftçi İndirimi’, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 prim indirimi uygulanıyor.

FINDIK SİGORTASI HANGİ ZARARLARI KARŞILIYOR?

Fındık ürünü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ve don risklerinin neden olduğu miktar kaybına; fındık ocaklarında ocakların kendisi, ağaç sigortası yaptırılarak, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı ve taşıt çarpması risklerine karşı sigortalanabiliyor.

FINDIK SİGORTASI TEMİNATI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu üründe teminat, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşturmaya ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladığı dönemde ve her şartta poliçe başlangıç tarihinden yedi gün sonra, heyelan teminatında ise poliçe başlangıç tarihi itibarıyla başlıyor. Şimdi siz de geç kalmadan fındık ürününüzü yetkili sigorta acentelerinden sigortalatın ve emeğinizi güvence altına alın”.

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