Fındık sigortası 2021: Tarımsal sigorta fındığa gelen hangi zararları karşılıyor? Tarımsal sigorta ne kadar, başvuru tarihleri nedir?

Tarımsal sigorta fındığa gelen hangi zararları karşılıyor sorusu fındık üreticilerinin gündemine oturdu. Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde fındık ürünü için poliçe tanzimlerinin 11 Mart tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, üreticilere yüzde 67’ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Bu süreçte tarım sigortası ne kadar, fındık sigortası ödeme tarihleri nedir merak ediliyordu. İşte fındığa gelen zararı karşılamak için yapılan tarımsal sigortanın detayları...

FINDIK SİGORTASI NE KADAR 2021?

Üreticilerin ‘fındık’ ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere, fındık ürününde zirai don riskinin yaşandığı en kritik aylar Şubat ve Mart ayları. Bu aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın aniden soğumasıyla yağan kar sonrası oluşan don, fındık ürünü için büyük bir risk oluşturuyor. 1 dekarlık alanda üretim miktarı 150 kilogram, sigorta bedeli 3 bin 750 TL (25 TL/Kg den) olan fındık ürününün sigortalanması halinde ‘dolu paketi’ için ödenecek tutar sadece 32 TL. Dolu paketine ek olarak ‘don’ riski de poliçeye ekletilmek istenirse 66 TL ödeniyor.