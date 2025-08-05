Fındık üreticisi taban fiyat beklentisinde: Gözler TMO ve yeni sezon alım fiyatlarında

Giresun Belediye Başkanı Köse'den üreticiyi memnun edecek fiyat çağrısı yapılırken, 2025 sezonu TMO fındık alım fiyatları merakla bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta hasat dönemi başladı. Özellikle Giresun gibi fındık üretiminde öne çıkan şehirlerde üreticiler, bahçelerine girerek hasada başladı. Üreticilerin en büyük beklentisi ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak olan fındık taban fiyatları. Fındık fiyatları, bölge ekonomisi ve üreticilerin geçim kaynağı açısından büyük önem taşıyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, fındık hasadının başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Köse, Giresun'da yetişen fındığın dünyanın en kalitelisi olduğunu vurgulayarak, üreticileri memnun edecek bir taban fiyatının açıklanması gerektiğini belirtti. Başkan Köse, "Fındık Giresun’un umudu, alın terinin meyvesi, başımızın tacıdır. Üreticimizi memnun edecek fiyatların da bir an önce açıklanmasını bekliyor, herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, maliyetlerin artması ve enflasyonun yükselmesi nedeniyle TMO'nun geçen yılın üzerinde bir taban fiyat belirlemesini umuyor. Fındık fiyatlarındaki dalgalanmalar, üreticilerin gelirlerini doğrudan etkilerken, bölgedeki ekonomik dengeleri de sarsabiliyor. Bu nedenle, TMO'nun alacağı karar, fındık üreticileri için hayati önem taşıyor.

2025 sezonu fındık alım fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, üreticiler ve sektör temsilcileri, TMO'nun kısa süre içinde bir açıklama yapmasını ve piyasayı rahatlatacak bir fiyat belirlemesini bekliyor. Fındık fiyatlarının belirlenmesinde, rekolte durumu, döviz kurları ve dış piyasa koşulları gibi faktörler de etkili oluyor.

Fındık üreticileri, TMO'nun adil ve üreticiyi destekleyen bir taban fiyat belirlemesiyle, yeni sezona umutla bakmak istiyor. Fındık fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte, piyasadaki belirsizliklerin ortadan kalkması ve üreticilerin gelirlerini güvence altına alması bekleniyor. Gözler şimdi TMO'nun yapacağı açıklamada.