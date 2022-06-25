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Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

25.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin 5 liradan satılmasıyla ilgili, "Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor pazartesi gününden itibaren." dedi.

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Balcı, Samsun'da bir otelde düzenlenen "Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde buldu.

"PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR"

Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Balcı, "Geçen hafta İstanbul'un 3 ilçesinde ekmek 5 lira uygulaması başladı. Yasal olmayan uygulamanın doğru olmadığını ifade ettik. Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatı 20 lira. Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Meslektaşlarımızın bu yanlıştan döneceğini, yasal olmayan bu uygulamanın sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştik. Bu hafta itibarıyla bu yanlıştan döneceklerini söylemiştim. Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor pazartesi gününden itibaren." diye konuştu.

AA-20220625-28255925-28255923-TURKIYE_FIRINCILAR_FEDERASYONU_BASKANI_BALCIDAN_EKMEK_FIYATI_ACIKLAMASI

Bazı illerde gram farklılığından dolayı fiyatın farklı olabileceğini ama kesinlikle Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogram fiyatının 20 liranın üzerine çıkmayacağını vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu 3 ilçede ve İstanbul'un tamamında ekmek kilogram fiyatı, azami 20 liranın üzerinde olmayacak. Şubat ayında, 'Ekmek fiyatı 6 lira, 7 lira, 10 lira olacak' söylentileri ve halkımızı tedirgin edecek ifadelerin gerçek olmadığını görmüş oluyoruz. Haziran ayının ortasındayız. Ekmek en ucuz temel gıda maddesi. Bunun böyle devam edebilmesi ve bu sürecin geçici olduğunu düşündüğümüzden dolayı fırıncı esnafımız gerekli hassasiyeti, fedakarlık yaparak gösteriyor. Dolayısıyla bunun devamını sağlayabilmek için bugüne kadar ilgili bakanlıklarla sürekli diyalog halinde yapılması gerekenler yapıldı ama temmuz ayında her ne kadar, 'Gündemimizde 5 lira fiyat yok' diyorsak da eğer çalışanların ücretlerinde, yani asgari ücrette ciddi değişiklik olması, elektrik ücretlerinde artış olması durumunda ekmek üreten işletmelere bir ayrıcalık tanımak gerekiyor. Bununla ilgili bugüne kadar olduğu gibi bakanlıklarla görüşmemiz olacak."

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"HALKIMIZ TEDİRGİN ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla undaki desteklemenin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Haziran ayında Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla eğer undaki desteklemeler devam etmemiş olsaydı bugün 5 lira bile fırıncı esnafını kurtarmıyor olabilirdi. Yani ekmek 5 lira ve 5 lira üzerinde olabilirdi. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür etmek istiyorum, bu hassas dönemde undaki destekleme devam ettiği için. Bugün ekmeği bu fiyatta tutabiliyoruz. Yani kilogramı azami 20 liranın üzerinde olmuyor, 4 liradan 200 gram ekmek satmış oluyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz süreç içinde nasıl hassas davranmışsak, süreç inşallah tamamlanıncaya kadar hassasiyete devam edeceğimizi ümit ediyorum. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile yapılacak düzenlemelerle bu süreci bugüne kadar nasıl getirdiysek, bundan sonraki hedefimiz sağlıklı şekilde noktalamak olacaktır."

Fırıncı esnafını sıkıntıya sokacak kalemlerde değişiklik olması durumunda çözümü için çalışma içinde olacaklarını anlatan Balcı, "Ekmek fiyatını yanlış bilgilendirip bilgi kirliliği yapmamak gerekiyor. Ekmek, halkımızın temel gıda maddesi olduğu için hassas bir konu. Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok. Bir değişiklik olması durumunda yetkili kurum olan Fırıncılar Federasyonu bu konuda açıklama yapacak. Ekmek fiyatı konusunda kimse niyet okumasın." ifadesini kullandı. (AA)

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