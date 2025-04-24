Fırsatçılar iş başında Bakanlık denetimde! 2025 için 'Kayıp yıl olacak' Uzmanlardan 'Acil destek paketi' uyarısı...

Havaların aniden soğup tarla ve bahçelerde olan ürünlerin don olayından etkilenmesi ile bu sene çiftçinin rekoltesi düştü. Yapılan incelemeler sonucunda 36 ilde 16 ürünün zirai dondan etkilendiği tespit edildi. Ancak 16 ürün dışında bazı fırsatçılar iş başına geçerek don olayından etkilenmeyen ve stok sıkıntısı bulunmayan ürünler de zam yapmaya başladı. Son iki haftada birçok ürünün fiyatı değişmeye başladı. Fiyat artışların yaz aylarında daha yoğun yaşanacağı ve meyve hasadı döneminde gerçekleşeceği düşünülüyor.

Türkiye Gazete'sinin haberine göre, ürünler son tüketiciye ulaşana kadar fiyatlar yüzde 40 oranında zamlandı. Portakal, elma ve fındık gibi ürünlerin etkiletleri hızlı bir değişim göstermeye devam ediyor. Halde 200 liraya satılan fındığın perakende fiyatı 600 liraya kadar çıkıyor. Tarım sektörü temsilcileri ise bu durumdan çiftçinin gelirini ve gıda arzını da etkileyeceğini belirtiyor.

MEYVE İÇİN 2025 KAYIP YIL

İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan, zirai don olayından bazı bölgelerin yüzde 100 oranında etkilendiğini ifade ederek, bazı meyvelerin arzında sorun yaşanacağının altını çizdi. Dayan, fiyatların artacağını ve ürün bulmada sorun yaşanabileceğini kaydetti ve, "Özellikle meyvede kayıp yılı olacak" sözlerini kullandı.

Yaşanan don olayının uzun vadeli bir tarımsal kriz olarak gören uzmanlar aynı zamanda enflasyonun da tetiklenebileceğini belirtiyor. Tarımda toparlanmanın zaman alacağına dikkat çekilerek, acil destek paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

BAKANLIK DENETİMLERE HIZ VERDİ!

Bazı ürünlerde stok bulunurken aynı zamanda zirai don olayından etkilenmemesine rağmen fiyat artışlarının yaşandığı da görülüyor. Fırsatçılığa müsaade etmeyen Ticaret Bakanlığı arz güvenliğini sağlamak için arz-talep dengesi ile zirai donun fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip etmeye başladı.

Zirai don olayından etkilenen iller başta olmak üzere 81 ilde yoğunlaştırılan denetimlerde, 1.271 firma ve 8 bin 476 ürün incelendi. Ayrıca, ticaret il müdürlüklerince, özellikle limon ticareti yapan firmalarda denetimler yapıldı.