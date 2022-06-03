Fırsatçılar iş başında! Düzenleme yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı

Vatandaşlık hakkı kazanmak için 250 bin dolara gayrimenkul alma şartı 13 Haziran itibariyle 400 bin dolara yükseltiliyor. 13 Nisan’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan bu kararın uygulamaya girme tarihi 13 Haziran olarak belirlenmişti. Kararın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala emlak piyasasında hareketlilik başladı. Durumu fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahipleri konut fiyatlarında artış gerçekleştiriyor.

'KONUT FİYATLARINDA SÜREKLİ ARTIŞ GÖZLENİYOR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan emlakçı Taner İşlek, bazı ev sahiplerinin konutlarının fiyatını 400 bin dolar bandının üzerine çekerek durumu fırsata çevirdiğini söylüyor. Konut fiyatlarında son dönemde sürekli bir yükseliş görüldüğünü söyleyen İşlek, ’’Konut fiyatlarında sürekli artış gözleniyor. Yabancıların talebi de bu artışlarda etkili oluyor. Gayrimenkul alarak vatandaşlık hakkı kazanma bedeli 250 bin dolar. Bu rakam 13 Haziran’da 400 bin dolara yükseliyor. Bu karar öncesi konutlarının fiyatı bu rakamlara yakın olan bazı ev sahipleri rakamı 400 bin dolar üzerine çıkarıyor. Yüksek talep fiyatları yükseltiyor’’ dedi.

'KİRALAR 60 BİN LİRA CİVARINDA YÜKSELDİ'

İstanbul’da kiraların da konut fiyatlarına paralel arttığını aktaran İşlek, ’’Konut fiyatlarında sürekli artış görülüyor. İstanbul’da kira fiyatları da ortalama 6 bin lira civarına yükseldi. Emlakçılar olarak kiracı ve ev sahipleri arasında arabuluculuğa benzer rol üstleniyoruz. Devlet kontrolünde fahiş fiyatların engellenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların uygulanmaya başlamasını hem kiracılar hem konut sahiplerine fayda sağlamasını umuyoruz’’ diye konuştu. (İHA)

