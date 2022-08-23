Fırsatçıların bulduğu yöntem 'yok artık' dedirtti! 6 bin kilometre kuralını delip üstüne bir de para kazanıyorlar

Dünya genelinde otomobillerde yaşanan çip krizi nedeniyle fiyatlar bir hayli arttı. Türkiye'de de sıfır kilometre araçlara talep patladı. Fırsatçıların araçları alıp bekletip daha sonra sattığı biliniyor. Hükümet bunun önüne geçmek için sıfır araçlara 6 bin kilometre sınırı getirdi. Galericilerin bu sınırı aşmak için kullandıkları yöntem hayret ettirdi.

6 BİN KİLOMETRE SINIRINI İŞTE BÖYLE AŞIYORLAR! BİR DE PARA ALIYORLAR...

Altı aylık bekleme süresini göze alan galericiler kilometre şartı için de bambaşka bir çözüm buldu. Korsan taksi duraklarıyla anlaşan bazı galericiler hem arabaları çalıştırıyor hem para kazanıyor hem de hükümetin koyduğu sınırı deliyor. Bazı galericilerin kullandığı bu yöntem son günlerde oldukça fazlalaştı.

'SIFIR ARAÇLA HİZMET' BİR DE REKLAMINI YAPIYORLAR

Bayilerde araç olmaması nedeniyle galericiler, araçlarının değerini artacağını düşünüyor. Aynı şekilde korsan taksi durakları da 'Sıfır araçlarla hizmet' reklamı yaparak müşterilerine mesajlar gönderiyor. Korsan taksi olarak kullanılan araçlarla ilgili kısa süre içinde bir soruşturma yapılması bekleniyor.



