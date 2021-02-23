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Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması: Ilımlı bir toparlanma var

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.02.2021 11:20 | Son Güncelleme

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe "Temel senaryomuzda, mevcut politika karışımının sürdürülmesinin cari açıkta azalmayı, enflasyonda kademeli düşüşü ve 2021-2022'de uluslararası rezervlerde ılımlı bir toparlanmayı desteklemesi var" dedi.

Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması: Ilımlı bir toparlanma var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe, Türkiye’de mevcut politika karışımının sürdürülmesinin cari açıkta azalmayı, enflasyonda kademeli düşüşü ve uluslararası rezervlerde toparlanmayı destekleyeceğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Arispe, Türkiye’nin kredi notu görünümünün “negatiften” “durağana” revize edilmesi, yeni bir ekonomi ekibi ile daha tutarlı ve ortodoks bir politika karışımının geri dönüşünü yansıtmaktadır. Bu gelişme kısa vadeli dış finansman risklerini azaltmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası adımlarını değerlendiren Arispe, “TCMB para politikasını 675 baz puan sıkılaştırdı. Ayrıca şeffaflığı ve öngörülebilirliği iyileştirme çabasıyla ana politika aracı olarak bir haftalık repo oranına geri döndü.” İfadelerini kullandı.

Kredi büyümesini teşvik etmek için daha önceki düzenleyici önlemlerin geri alındığını belirten Arispe, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyondaki düşüşü desteklemek için 2021 bütçe açığı hedefini düşürmeyi planlıyor. Merkez Bankası, 2020'deki büyük ölçekli müdahalelerin ardından dalgalı döviz kuru konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdünü yeniledi.” değerlendirmesinde bulundu.
Arispe, “Yatırımcı algısı ve iç politikadaki değişim, Türk lirasının önemli ölçüde değer kazanmasına, risk priminin düşmesine ve bir miktar net sermaye girişine yol açtı. Uluslararası rezervler istikrar kazandı ve hafifçe toparlandı.” dedi.

FITCH’TEN TÜRKİYE İÇİN OLUMLU TEMEL SENARYO

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe, “Temel senaryomuzda, mevcut politika karışımının sürdürülmesinin cari açıkta azalmayı, enflasyonda kademeli düşüşü ve 2021-2022'de uluslararası rezervlerde ılımlı bir toparlanmayı desteklemesi var.” değerlendirmesinde bulundu.

Arispe, Türkiye’de parasal, maliye ve kredi politikalarının tutarlılığının, ekonominin yeniden dengeleme sürecini, yeni ekonomi ekibinin güvenilirliğini desteklemek açısından kilit önemde olacağını belirtti.

TÜRKİYE’NİN REYTİNGİNİ ETKİLEYEBİLECEK UNSURLAR

Arispe, ilerleyen dönemde hangi gelişmelerin Türkiye’nin kredi notunu pozitif yönde etkileyebileceğine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Olumlu bir derecelendirme eylemine yol açabilecek faktörlerin arasında, cari açığın azaltılması, daha güçlü dış likidite ve dolarizasyonun gerilemesi yoluyla Türkiye'nin dış kırılganlıklarının azaltılması olduğunu belirttik. Enflasyonda istikrarlı bir düşüş eğilimi, para politikası güvenilirliğinin yeniden inşası ve jeopolitik risklerde azalma da Türkiye'nin notları için olumlu olacaktır.”

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