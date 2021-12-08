Fitch Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü

Yüksek enflasyonun dünya çapında hissedilmesi ve uzun sürmesiküresel büyümedeki tahminleri değiştirdi. Bu durum küresel para politikalarının normalleşmesinin başlangıcı konusunda tahmin yapanları ve merkez bankalarını yanılttı ve söz konusu normalleşme tahminlerinin daha ileri bir tarihe atılmasına neden oldu.

Geçen yıl boyunca küresel toplam talepteki güçlü toparlanmanın, üretimde eşit bir iyileşmeyle karşılanmadığı belirtilen raporda, arz darboğazlarının reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha az artmasına, fiyatlarınsa beklenenden fazla yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

Raporda, sanayi üretiminde son dönemde yaşanan tedarik zinciri aksamaları nedeniyle ABD, Almanya ve Japonya gibi ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü kaydedildi.

Raporda, aşağı yönlü revizyona rağmen küresel ekonominin 2021 yılı büyüme beklentisinin 1973'ten bu yana en hızlı büyüme oranına işaret ettiği belirtilerek, küresel ekonomisinin "stagflasyondan" çok uzakta olduğu ifade edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye çektiği Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisini de yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye düşürdü.

Raporda ayrıca, para politikalarındaki tepkinin beklenenden daha yavaş olduğu ve önümüzdeki aylarda daha fazla gevşeme duyuruları beklerken, şimdi Çin'in büyümesinin 2022'de %5'in altına düşeceği tahmini paylaşıldı.

Enflasyon beklentilerinde artış

Mart ayından bu yana küresel tüketim mallarının fiyatlarındaki keskin artışın özellikle ABD'de sağlanan teşviklerin körüklediği mal talebindeki artışı yansıttığına işaret edilen raporda, ürün fiyatlarının 2022'de istikrar kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, enflasyon tahminlerinde yaygın olarak yukarı yönlü revizyonlar yapıldığı belirtilerek, enflasyon baskılarının artması ihtimalinin yükselmesinin merkez bankalarını tedirgin ettiği aktarıldı.

Enflasyonun bir kamu endişesi haline geldiği ve enerji fiyatlarındaki şoklarla daha da güçlendiğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi.

ABD'de ücret artışının işgücü arzındaki toparlanma geciktiğinden, artık pandemi öncesi oranları aştığı belirtilen raporda, yapılan teşvik ödemelerinin ABD GSYİH'sını pandemi öncesi eğilimlerin üzerine çıkardığı ve ABD üretim açığını 2022'de pozitife dönececeği belirtildi.

Raporda ABD Merkez Bankası’nın (FED) Eylül 2022'de ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) Aralık 2021'de faiz oranlarını arttırması beklentisi de yer aldı ve her ikisinin de beklentilerden çok daha erken olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüksek enflasyonun politika gerilimlerini arttırdığına işaret edilen raporda, yeni COVID-19'un varyantlarının, büyüme için aşağı yönlü risk oluşturduğu, arzı olumsuz yönde etkileyerek daha fazla fiyat artışına neden olabileceğive merkez bankalarının normalleşmeyi geciktirmesi durumunda risk anlamına gelebileceği vurgulandı.

ABD dolarının daha da güçlenmesinin beklendiğine dikkat çekilen raporda, daha güçlü bir dolar ve Çin’in büyümesinindeki zayıflamanın 2022'de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği, gelişen piyasa ekonomileri üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.

