Suriye lirası çöpe gitti, yerine TL geldi! Şam, Halep, Humus... Her yerde Türk Lirası kullanılıyor

Suriye'de Türk Lirası'nın kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Beşar Esad yönetimini devirmeyi başaran muhalifler, iç savaşın başlamasından 13 yıl sonra zafere ulaştılar. 61 yıllık Baas rejimini yıkmayı başaran Suriyeliler şimdi bir yandan yeni bir ülke yaratmak bir yandan da düşen ekonomiyi ayağa kaldırmak istiyor. Bu anlamda ilk olarak ekonomik adımlar atmaya başlayan Suriyeliler, eski rejimin kullandığı Suriye lirasını çöpe atıp imha etti. Şam, Halep, Humus... Her yerde Türk Lirası kullanılmaya başlandı.

Türkiye’nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla kontrol sağladığı bölgelerde bir süredir Türk Lirası ile ticaret yapılırken, bu kullanım şimdi Halep’ten Şam’a kadar uzanan alanlarda da yaygınlaşıyor.

PARALARINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRİYORLAR

1 doların 27 bin Suriye Lirası’na denk geldiği bu süreçte, Suriyeliler dolarlarını Türk Lirası’na çevirmeye başladı. Haber Global’e konuşan ekonomistler, Türk Lirası’nın sınır ötesinde artan kullanımının Türkiye ekonomisi için olumlu bir adım olduğunu belirtiyor.

"TL DÜNYANIN HER YERİNDE KULLANILABİLİYOR"

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Sefer Şener, Suriye'de TL kullanımının geçici olduğunu belirterek şunları Haber Global'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rejimin düşmesiyle beraber para da dahil bu rejimin kullandığı bütün enstrümanlar ortadan kalktı. Bu geçiş aşamasında, Suriye Lirası'nın dışında Türk Lirası kullanılabilir, dolar ve euro kullanılabilir. Geçerli bütün para birimlerini Suriye'de kullanmak mümkün. Zaten Türk Lirası 'convertible' bir para yani dünyanın her yerinde kullanılabiliyor."

GEÇİCİ BİR DURUM

Egemen bir devlet ortaya çıktığında kendi parasını basacağını belirten Prof. Dr. Şener "Ancak şu anda Türk lirası kullanılmasının bir anlamı var. Suriye Devleti oluştuğunda orayla yapılan ticarette değişik para birimleri geçerliliğini sürdürecektir. Türkiye'nin, Hindistan'ın, Rusya'nın, Çin'in de böyle çabaları var. Ülkelerin kendi paralarının kullanılmasıyla ilgili son 10 yıldır girişimler oluyor. Bu durum Türk Lirası açısından son derece olumludur. Kendi paramızın her yerde geçiyor olması ekonomimiz için iyidir. Zaten çok uzun süredir Türkiye'nin destek verdiği kuzey bölgesinde Türk Lirası kullanılıyordu. Şimdi bunun daha da genişlemesi sağlanıyor" dedi.

"NE KADAR ÇOK TL KULLANILIRSA EKONOMİMİZ O KADAR İYİ OLUR"

Bugün Rusya ve Çin'le yaptığımız ticarette belli oranlarda Türk Lirası da kullanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Şener: "Rus Rublesi ve Çin Yuanı da kullanılıyor. Bir ülkenin para birimi ne kadar geniş bir coğrafyada kullanılırsa, o ülke için o kadar iyi olur. Dolar bugün dünyada rezerv para olarak kullanılıyor. Bu, ABD'nin gücünü daha yüksek seviyelere çıkarıyor. Şimdi geçiş aşamasında ne kadar çok Türk lirası kullanılırsa bu da ekonomimiz için o kadar iyi olacaktır" diye konuştu.

TİCARET HACMİ KÜÇÜK

Suriye'de hızlı gelişmelerin yaşandığın vurgulayan ekonomist Arda Tunca ise şöyle konuştu:

"Şu anda Suriye'de ekonomi ve siyasette neler olacağı konusunda hiçbir netlik yok. Bu belirsizliğin içerisinde ülkenin ekonomi politikasının aracı olacak bir para da yok. Dolayısıyla şu anda küçük çaplı işletmelerin döndürdüğü ticarette Türk Lirası'nın kullanılması son derece mantıklı. Ama bunun Türkiye ekonomisine etkisini analiz edebileceğimiz büyüklükte bir ticaret yok. Suriye kendi yapısını oluşturduktan sonra kendi parasını basacaktır."

"DİKKAT! TÜRKLER VE SURİYELİLER İÇİN KÖTÜ OLUR"

"Türk Lirası'na duyulan güven sonrası ticaret bu şekilde devam edebilir. Para güven aracıdır. Yoğun ticaretin olduğu komşu ülkenin parasını kullanmak önemli. Ancak Türk Lirası istikrarını kaybederse bu durum orada ticaret yapan Türkler ve Suriyeliler için kötü olur. Türk parası kullanılması istikrarı korumak şartıyla sevindirici bir gelişme" dedi.