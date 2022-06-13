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Fitch, küresel ekonomi için büyüme beklentisini düşürdü! Türkiye tahmini dikkat çekti

13.06.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in yayımladığı rapordaki Türkiye detayı dikkat çekti. Fitch, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a düşürdü. Buna karşılık yayımlanan raporda Fitch, Türkiye için ise 2022 büyüme tahminini yükseltti. Fitch, daha önce Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Fitch, küresel ekonomi için büyüme beklentisini düşürdü! Türkiye tahmini dikkat çekti

Fitch Ratings’in yayımladığı rapordaki 2022 yılında küresel ekonomi için büyüme tahminine karşılık Türkiye için öngördüğü büyüme tahmini dikkat çekti. Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Sıkı Para Politikasının Dönüşü" başlığıyla yayımladı. İşte tüm detaylar...

"DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜME HIZI AZALACAK"

Raporda, enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağı belirtildi.

Küresel enflasyon baskılarının büyüme görünümü üzerinde giderek artan olumsuz etkilerle birlikte yoğunlaşmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, Çin'deki son karantina önlemlerinin küresel imalat tedarik zinciri baskılarına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan enerji ve gıda arzında yaşanan kesintilerin de Avrupa enflasyonunu beklenenden daha hızlı etkilediği aktarıldı.

Fitch'in raporunda, enflasyon baskılarının özellikle sıkı iş gücü piyasalarının nominal ücret artışını desteklediği ABD ve İngiltere'de hizmet sektöründe de arttığı belirtildi.

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ABD VE AVRO BÖLGESİ BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2023 ve 2024'te yüzde 2,7'şer büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch, mart ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 3,5 ve 2023'te yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e indirildiği aktarıldı. ABD'nin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3 olduğu bildirildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 3'ten yüzde 2,6'ya indirildiği, 2023 yılı büyüme tahminin ise 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldüğü kaydedildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 2,1 olarak belirlendiği aktarıldı.

EN BÜYÜK REVİZYON ÇİN EKONOMİSİNDE

"Sıfır Kovid-19" politikası kapsamında Şanghay'da alınan karantina önlemlerinin Çin ekonomisinin büyüme hızının düşmesine neden olacağına işaret edilen raporda, en büyük revizyonun Çin ekonomisine ilişkin tahminlerde yapıldığı belirtildi.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 4,8'den yüzde 3,7'ye düşürüldüğü, 2023 yılı beklentisinin ise yüzde 5,1'den yüzde 5,3'e çıkarıldığı aktarıldı. Çin ekonomisinin 2024'te ise yüzde 5 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN 2022 YILI BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde beklenenden çok daha iyi performans gösterdiği bildirildi.

Raporda, ithalat ihracata kıyasla hızlı düşüş gösterirken yatırımların ek destek sağladığı, net ticaretten gelen artışın büyümeye yardımcı olduğu ifade edildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch, daha önce Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,4 ve 2023'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

MERKEZ BANKALARI ENFLASYONA YANIT VERMEK ZORUNDA KALIYOR

Raporda, dünya genelinde enflasyon zorluklarının belirgin hale geldiği ve merkez bankalarının yanıt vermek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ücret-fiyat dinamikleri geliştikçe ve fiyat beklentileri yükseldikçe enflasyonun kalıcı hale gelme riskinin belirgin olduğuna dikkat çekilen raporda, ücret enflasyonunun yüksek olduğu ABD ve İngiltere'de iş gücü piyasalarının çok sıkı olduğu aktarıldı.

Raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bu yılın son çeyreğine kadar yüzde 3'e ve 2023'ün ilk çeyreğine kadar yüzde 3,5'e yükseltmesinin beklendiği belirtildi.

Rusya'nın Almanya ve İtalya'ya yaptığı tüm doğal gaz akışının aniden durması riskinin ise şimdilik önlendiğine işaret edilen raporda, ancak çatışma sürerken bu riskin yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi. Raporda, "Riskler o kadar yüksek ki böyle bir senaryoda Avro Bölgesi'nin resesyondan kaçınacağından şüpheliyiz." değerlendirmesi yer aldı. (AA)

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