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Fitch'ten Türk Bankaları performansı eleştirisi! 'Zayıf iş hacimleri ve yüksek faiz oranları...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 13:18
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son üç aylık Türk Bankaları veri raporunu yayımladı. Fitch'in değerlendirmesinde, “Düzenlemeler ve yüksek faiz oranları Türk bankalarının performansını zayıflattı” ifadeleri kullanıldı.

Fitch'ten Türk Bankaları performansı eleştirisi! 'Zayıf iş hacimleri ve yüksek faiz oranları...'

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings son üç aylık Türk Bankaları veri raporunu yayımladı. Fitch'ten yapılan açıklamada yüksek TL mevduat faizleri ve kredi büyümesine getirilen aylık sınırlamaların hem fonlama maliyetleri hem de hacimler üzerinde baskı yarattığını, takipteki kredi (TGA) girişlerinin teminatsız bireysel krediler kaynaklı olarak ılımlı bir artış gösterdiğini belirtildi.

13 BANKA TAKİP EDİLDİ!

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Datawatch raporu kapsamında 13 bankayı takip ettiklerini belirten Fitch, "Kapsam dahilindeki bankaların faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar oranı, marj baskısının yanı sıra faaliyet giderleri üzerindeki enflasyon kaynaklı baskı, zayıf iş hacimleri ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2024 ikinci çeyrekte yüzde 2,9'a gerilemiştir. Net ücret ve komisyonlar, daha düşük hacimleri yansıtarak daha yavaş büyürken, swap maliyetlerinden kaynaklanan alım satım zararları ve azalan müşteri işlemleri, kapsam dahilindeki bankaların toplam gelirlerinin %18 gibi yüksek bir kısmını aşındırmıştır" dedi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ!

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu mart ve eylül aylarında birer kademe yükseltti. 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükselten Fitch 7 Eylül’de de kredi notu "B+"dan "BB-"ye çıkarılarak, görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edilmişti.

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Fitch Ratings banka
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