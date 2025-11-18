Fitch'ten Türkiye için güzel haber: Bankaların notlarını BB-'ye çıkardı

Fitch'ten Türkiye kararı sonrası yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının "B+"dan "BB-"ye çıkarıldığı bildirildi.

Bu bankaların finansal kapasite notlarının da "b+"dan "bb-"ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para ihraççı temerrüt notlarının "BB-" ile ulusal uzun vadeli notlarının ise "AA(tur)" olarak teyit edildiği kaydedildi.

NOT GÖRÜNÜMLERİ "DURAĞAN"

Açıklamada, söz konusu bankaların not görünümlerin "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

Arap Türk Bankası'nın uzun vadeli ihraççı temerrüt notunun "B"den "B+"ya, finansal kapasite notunun "b"den "b+"ya ve ulusal uzun vadeli notunun da "A-(tur)"dan "A(tur)"a çıkarıldığı aktarılan açıklamada, görünümlerinin "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, not artışlarının, Fitch'in Türkiye'deki faaliyet ortamına ilişkin değerlendirmesinin iyileşmesini yansıttığı, bu artışlarda bankaların iyileşen faaliyet koşulları bağlamında sürdürdüğü istikrarlı iş ve finansal profillerinin de dikkate alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır