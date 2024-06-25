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Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 14:16
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün görünümünü “iyileşiyor” olarak güncelledi.

Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi

Fitch, daha önce "nötr" olan Türk bankacılık sektörü değerlendirmesini "iyileşiyor" olarak güncellediğini açıkladı.

Kurum, karara gerekçe olarak geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsemesinin ardından dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar risklerin azalmasını gösterdi.

Yayımlanan raporda, "Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz rezervleri pozisyonunda iyileşme, daha düşük dolarizasyon ve bankaların dış finansmana daha fazla erişimini sağladı. Sonuç olarak, sektörün yabancı para (YP) likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı. Tüm bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings banka
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