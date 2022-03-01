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Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Bugün başladı

01.03.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler hayata geçti. Buna göre indirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak.

Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Bugün başladı

Ürün etiketlerinde yeni dönem başladı. Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlenerek, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Şubat’ta Resmi Gazete’de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık 2 fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı.

SON 1 AYDAKİ EN DÜŞÜK FİYAT BAZ ALINACAK

İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak.

Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.

TÜRKÇE ZORUNLULUĞU

Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak. Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.

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