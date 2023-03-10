Fiyatı 250 bin TL’ye çıktı! Deprem endişesi talebi artırdı… Siparişlere yetişemiyorlar ‘Sürekli arayanlar var’

Deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Herkes depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılması için çaba gösterirken bir yandan da deprem bölgesi dışındaki ancak deprem riski olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Bu nedenle alternatiflere yönelen vatandaşların gözdesi karavanlar oldu. İşte karavanlardaki talep artışı ve fiyatlara etkisi...

"SÜREKLİ ÇEKME KARAVAN VEYA MOTOKARAVAN ARAYANLAR VAR"

ATV Haber’de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş, “Herkes şu anda dışarıda yaşamaya bir hazırlık halinde” dedi. Bir başkası ise “İstanbul’daki depremden de korkup sürekli çekme karavan veya motokaravan arayanlar var” derken bir başka da “Bence yüzde 25 ile yüzde 30 arası artış gösterdi bu” ifadelerini kullandı.

EN GÖZDE SEÇENEK; KARAVAN

Depremler alternatifleri, artan talep ise zamları tetikledi. En gözde seçenek de karavan oldu. Üreticiler siparişlere yetişemiyor. Sadece depremzedeler değil deprem korkusu da pek çok kişiyi karavan sahibi yapmaya başladı. Bu da karavan fiyatlarını artırdı. Örneğin 2 ay önce 500 bin TL olan bir karavanın fiyatı 1 milyon TL’ye kadar çıktı.

Karavan satışlarında ve karavan talebinde depremin etkisinin olduğu belirtilirken deprem bölgesinde evleri yıkılan insanların özellikle çok fazla çekme karavan istediği ifade edildi.

KARAVAN FİYATLARI NE KADAR?

Fiyat artışı internettteki ilanlarda da geçerli oldu. 5 ay önce 90 bin TL olan bir çekme karavanın fiyatı 170 bin TL’ye ulaştı.

Talep, üretimi de artırdı. Dolayısıyla çalışmalar durmadan devam ediliyor. Normalde haftada 4-5 üretim yapılan bir tesiste şimdi siparişlere yetişilemiyor ve günde 7-8 sipariş geliyor. Karavan üreticisi Atıf Düzgün, “Çekme karavanlarda ocak ayında 100 bin TL iken şu anda 200-250 bin TL bandında. Motokaravanlarda da 500-600 bin TL bandındayken şu anda 900 bin TL-1 milyon TL bandına çıktı araçlar” dedi.

KAMP ÜRÜNLERİ DE TALEP GÖRÜYOR

Kamp ürünlerine talep de yükselişte. Deprem ve sonrasında oluşan korkuyla artık pek çok kişi dışarıda yaşamaya yavaş yavaş kendini hazırlamaya başladı. Bu durum da dışarıda yaşam ürünlerindeki talebi artırdı. Çadır, tek kişilik yatak, ocak, aydınlatma gibi ürünlerin satışlarında artış oldu.

Kamp malzemeleri üreticisi Tuncay Şentürk “İnsanlarımız ciddi anlamda arayışa girdi şu anda” derken Mağaza Müdür Yardımcısı Berkant Gençkal ise “Ocak ayında zam gelmişti ürünlerimize. Bu da tabii ürünlerde fiyat değişikliklerine sebep olmuştu. Şu anda tek kişilik yatağımız 399 TL. Önceden 349 TL idi. Çadırımız da 2 bin TL’den 2249 TL gibi bir ücrette şu anda.” şeklinde konuştu.