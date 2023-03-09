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Piyasa değerinden daha düşük fiyata satılacak! 1000 cep telefonu, gitar, peruk, hamak... 5 kamyon eşya oraya getirildi

09.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda unutulan 5 kamyon dolusu eşyanın satışa çıkarılacağı öğrenildi. Havalimanının Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan eşyalar ihaleyle satıldı. Havalimanında unutulan eşyalar arasında yer alan yaklaşık bini cep telefonu olmak üzere 2400 elektrik cihaz Avcılar'da satılacak. Eşyaların piyasa değerinden daha düşük fiyata satılacağı kaydedilirken eşyalar arasında gitar, keman, hamak ve peruk da bulunuyor.

Piyasa değerinden daha düşük fiyata satılacak! 1000 cep telefonu, gitar, peruk, hamak... 5 kamyon eşya oraya getirildi

Havalimanında unutulan eşyalar piyasa değerinden daha düşük fiyata Avcılar'daki bir mağazada satışa çıkarılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 2020 senesi içerisinde unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan binlerce valiz, sırt çantası, 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleyi kazanan kişi, bu eşyaları mağazasında satacak. İşte detaylar...

5 KAMYON EŞYA AVCILAR'A GETİRİLDİ

İhaleyi kazanan Aziz Korkmaz, eşyaları, Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazasında satacak. Korkmaz, 5 kamyon dolusu valiz ve eşyayı Avcılar'daki mağazasına götürdü. Korkmaz, müşterilerinin özellikle cep telefonu olmak üzere elektronik eşyaları sorduklarını söyledi.

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PİYASA DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK FİYATA SATILACAK

1995'ten itibaren bu işi yaptığını belirten Aziz Korkmaz, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri cumartesi gününden itibaren piyasa değerinden daha düşük fiyata satacaklarını belirtti.

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KEMAN, GİTAR, PERUK, HAMAK...

Dış hatlar terminalini kullanan yolcuların unuttukları bavul, valiz, çantaların içerisinde; davuldan kemana, bağlamadan gitara çeşitli müzik aletlerinin yanı sıra peruk, hamak gibi çok değişik ürün bulunuyor.

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Tekstil ürünlerinin de bavullardan tasnif edildikten sonra satışa çıkarılacağı belirtildi. (DHA)

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