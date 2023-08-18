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Fiyatı 50 binden 25 bine düşüyor! Erdoğan'ın seçim vaadiydi: Telefon, tablet ve bilgisayar için vergi muafiyeti geliyor

18.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri için yürütülen çalışmanın detayları gün yüzüne çıktı. Erdoğan, üniversite öğrencilerinin bir defaya özgü olmak üzere telefon, bilgisayar ve tablet alırken vergiden muaf tutulacağını duyurmuştu. Düzenlemeyle gençler ücretsiz internet kullanımına da sahip olacak. Öğrenciler de veliler de yasayı iple çekiyor ancak düzenleme tüm üniversite öğrencilerini kapsamayacak. ÖTV ve KDV muafiyetinin birlikte uygulanması durumunda fiyatlar yarı yarıya düşüyor.

Fiyatı 50 binden 25 bine düşüyor! Erdoğan'ın seçim vaadiydi: Telefon, tablet ve bilgisayar için vergi muafiyeti geliyor

Gençlere telefon, tablet ve bilgisayar alımında bir defaya özgü olmak üzere vergi muafiyeti uygulanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Milyonlarca öğrenci yeni uygulamayı dört gözle bekliyor. Telefon satış bayileri her gün ÖTV indiriminin ne zaman çıkacağı sorusunu aldıklarını belirtti.

TÜM ÜNİVERSİTELİLERİ KAPSAMAYACAK

Üniversite öğrencileri için yeni düzenleme yolda. Yasayla birlikte gençler vergi muafiyetinin yanı sıra ücretsiz internet kullanım hakkına da erişecek. atv Haber'de yer alan habere göre; vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan sadece örgün öğretimde okuyan üniversite öğrencileri faydalanacak.

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AÇIK ÖĞRETİM, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA...

Açık öğretimde okuyanlar ise yararlanamayacak. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsamayacak.

FİYATLAR NASIL ETKİLENECEK?

Öte yandan ÖTV ve KDV kaldırıldığında cep telefonu fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşanıyor. Mali müşavir Serkan Kumdakcı hesaplamayı şöyle anlattı:

"Gençlerimiz 50 bin 904 liralık telefonu 25 bin liraya alabilecekler. ÖTV ve KDV muafiyetinin beraber uygulandığı durumdan bahsediyoruz. Sadece ÖTV muafiyeti uygulandığı durumda 15 bin liralık telefon 20 bin 361 liraya satılacak. 25 bin liralık telefon 33 bin 936 liraya satılacak."

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61 BİN LİRALIK TELEFON EN AZ 40 BİNE DÜŞÜYOR

Şu anda 61 bin liraya satılan bir cep telefonunu bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV kalktığında öğrenciler 30 bin liraya alabilecekler. Sadece ÖTV kalkarsa 40 bin 723 liraya alacaklar.

BİLGİSAYAR VE TABLET İÇİN DE GEÇERLİ

Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve tabletlerde de vergi muafiyeti olacak.

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HER AY ÜCRETSİZ İNTERNET

Öte yandan öğrencilere her ay 10 gb ücretsiz internet hakkı tanınacak.

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