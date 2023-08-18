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Akaryakıta peş peşe zamlardan sonra tabela bugün de değişti! İşte 18 Ağustos güncel motorin (mazot) ve benzin fiyatları

18.08.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt tabelasında son dönemde üst üste yaşanan değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Son zamların ardından motorin fiyatı 40 TL'ye dayanmıştı. Mazot fiyatları bu gece yarısından itibaren değişti. Peki bugün (18 Ağustos) motorine indirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Akaryakıta peş peşe zamlardan sonra tabela bugün de değişti! İşte 18 Ağustos güncel motorin (mazot) ve benzin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler sürerken araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son günlerde akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti. Bugün ise motorin indirimi tabelaya yansıdı. Peki 18 Ağustos mazot litre fiyatı kaç TL oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt indirimi bugün geldi. Gece yarısından itibaren motorine 1,52 TL indirim uygulandı. Böylece güncel akaryakıt fiyatları da değişti.

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Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • İstanbul'da motorin (mazot) litre fiyatı 36,83 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

ÖTV kararıyla birlikte benzin ve motorin grubunda fiyatlar 6 lira yükselmişti.

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