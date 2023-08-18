Akaryakıta peş peşe zamlardan sonra tabela bugün de değişti! İşte 18 Ağustos güncel motorin (mazot) ve benzin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler sürerken araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son günlerde akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti. Bugün ise motorin indirimi tabelaya yansıdı. Peki 18 Ağustos mazot litre fiyatı kaç TL oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt indirimi bugün geldi. Gece yarısından itibaren motorine 1,52 TL indirim uygulandı. Böylece güncel akaryakıt fiyatları da değişti.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin (mazot) litre fiyatı 36,83 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

ÖTV kararıyla birlikte benzin ve motorin grubunda fiyatlar 6 lira yükselmişti.