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Milyonlarca memuru ilgilendiren 6 yeni düzenleme! Zam teklifi ile açıklandı! İşte o detaylar…

18.08.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekliye yapılan zam teklifi beklenen rakamı karşılamadı. Teklifini 2024 için yüzde 15+10 olarak güncelleyen hükümet, 6 önemli düzenlemenin de yapılacağını duyurdu. verdi. 3600 ek gösterge gelecek. TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecek. Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi olacak. İşte memurların yararlanması beklenen yeni düzenlemeler...

Milyonlarca memuru ilgilendiren 6 yeni düzenleme! Zam teklifi ile açıklandı! İşte o detaylar…

Memur ve memur emeklisine hükümet tarafından yapılan son zam teklifi 2024 yılı için yüzde 15+10 olarak güncellendi. Zam teklifinin yanı sıra memurların yararlanması beklenen 6 önemli düzenlemenin de mesajı verildi.

6 YENİ DÜZENLEME YOLDA

Toplu Konut İdaresi konutlarında memurlara, lojmanlarda engelli kamu çalışanlarına öncelik verilecek, birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gelecek, disiplin affı çalışması yapılacak, Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacak, görevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacak, yıllık izinler dışında hac izni verilecek.

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TEKLİF SADECE 2 PUAN ARTTI

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 dönemi mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü toplantısı dün yapıldı.

Toplantıya, Kamu İşveren Heyeti, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı.

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Böylece pazartesi günü verilen teklif her iki 6 aylık dilimler için birer puan artırılmış oldu. Hükümetin 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olan teklifi ise değişmedi.

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YÜZDE 57'YE ULAŞIYOR

Bakan Işıkhan, 2024 Ocak ayında enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personeline yüzde 43'e ulaşan bir artış öngörüldüğünü, 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla kümülatif artışın yüzde 57'yi bulduğunu söyledi.

Tekliflerinde enflasyon oranı, ekonomik büyüme, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate aldıklarını belirten Işıkhan, "Bu teklifle memur ve memur emeklilerinin satın alma gücünü artırmayı, yaşam standartlarını iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.

Bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek büyük bir hassasiyet ve denge içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Sadece mali değil sosyal haklara ilişkinde çok sayıda teklifin olduğunu anımsatan Bakan Işıkhan, 11 hizmet kolunda 323 madde üzerinde uzlaşmaya varıldığı, memurlar için kazanım sayılacak çok sayıda madde bulunduğunu ifade etti.

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MEMURA KONUT VE EK GÖSTERGE

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri arasında yer alan 1. dereceye tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacaklarını duyurdu.

Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmadığını belirterek, "Bu konuda yetkili konfederasyonla belirli şartlarda bir çalışma yapacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması hususunda da yine çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdüreceğiz.

Bunun yanında Mobbing İzleme Kurulu'nda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izinleri haricinde hac izni verilmesi hususu, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması konusunda yakın istişare içinde bulunacağız" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, toplu görüşme sürecinin kamu çalışanlarının menfaatine uygun bir sonuçla nihayete erdirileceğini söyledi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Memur-Sen toplu sözleşme görüşmeleri öncesi 2024 yılında üçer aylık dönemler halinde toplam yüzde 70 zam talep etti. 2025 yılı için de yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 50 maaş artışı istedi.

Hükümet ve sendikalar arasında anlaşma sağlanmaması durumunda 22 Ağustos'ta yeni teklif masaya gelecek. Tarafların bu tarihte de anlaşamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne gidilecek. 30 Ağustos'a kadar anlaşma olmazsa hakem heyetine gidilecek ve yeni zam oranı belirlenecek.

MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

2024

Birinci üç ayda: yüzde 35,
İkinci üç ayda: yüzde 10,
Üçüncü üç ayda: yüzde 15,
Dördüncü üç ayda: yüzde 10

2025

6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dâhil
Birinci altı ayda: yüzde 25
İkinci altı ayda: yüzde 15

HÜKÜMET NE ÖNERİYOR?

İLK TEKLİF-İKİNCİ TEKLİF

2024

İlk altı ay: 14-15
İkinci altı ay: 9-10

2025

İlk altı yüzde: 6-6
İkinci altı ay: 5-5

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