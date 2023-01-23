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Fiyatı düştü! Herkes ümidi kesmişti ama... 'Umduğumuzdan fazla oldu'

23.01.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de bu sezon hamsi avı zaman zaman gelgitler yaşadı. Sezonda fiyatı 75 TL'lere kadar çıkan hamsiden hem vatandaşlar hem de balıkçılar tam ümidi kesmişken hamsi yeniden geri dönüş yapıp tezgahları şenlendirdi. Bol bol hamsi avlandığı için yüzler gülerken balıkçılar hamsinin bugünlerde bol ve iri olduğunu söyledi. Balıkçılar da durumdan memnun olurken bugün itibarıyla Trabzon Balık Hali’nde hamsinin kilosunun 40-60 TL arasında satıldığı görüldü.

Fiyatı düştü! Herkes ümidi kesmişti ama... 'Umduğumuzdan fazla oldu'

Sofraların hem lezzetli, hem ekonomik hem de sağlıklı gıdalarından olan hamsinin fiyatı sezonda bir dönem 75 TL'lere kadar çıkmıştı. Hamsinin bu sezon zaman zaman az, zaman zaman da bol miktarda avlanması endişelendirirken, özellikle bugünlerde geri dönüş yaparak bolca avlanması yüzleri güldürdü. Peki hamsi fiyatları ne kadar oldu? İşte mezgit, istavrit, çupra, levrek, barbun, somon ve diğer balıkları fiyatları ve tüm detaylar...

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HAMSİNİN FİYATI 75 TL'YE KADAR ÇIKMIŞTI! ŞİMDİ 40-60 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Balıkçı Adem Kaygusuz, hamsinin bugünlerde bol ve iri olduğunu belirterek, "Hamsi bugün bol, dün de bol idi. Fiyatlarda herhangi bir sıkıntı yok, yine aynı 50 TL civarında seyrediyor. Bu sezon hamsinin fiyatı 70-75 TL’ye kadar çıkmıştı ancak, genelde fiyatı 35-50 TL arasında değişti. Bugünkü hamsi kalitesi oldukça yüksek, fiyatı da normal. Hamsi genellikle Sinop-Rize arasında avlanıyor. İstavrit bu sene biraz daha az, dolayısıyla az geldiği için fiyatı da 70-80 TL’nin altına pek inmedi. Mezgit bol kilosu 40-50 TL" dedi.

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BALIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Balıkçı Turgay Memiş de Karadeniz halkının özlediği hamsiye kavuştuğunu ifade ederek, "Hamsi son zamanlar biraz irileşti. Karadeniz halkı özlediği hamsiye kavuştu diyebiliriz. Hamsinin kilosu 40-50 TL. Hamsi, şubat ayına kadar devam eder diye düşünüyoruz. Mezgit 40-60 TL. Bu sezon umduğumuzdan fazla balık avlandı diyebiliriz. İstavrit bu sene biraz pahalı" diye konuştu.

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Balıkçı Süleyman Çakır, sezonun iyi geçtiğini belirterek, "Hamsi bugün bol geldi fiyatı 50-60 civarında değişiyor. Bu sezon hamsinin en düşük fiyatı 35 TL idi, en yüksek fiyatı da 70 TL. Bu hamsi tahminimize göre 15-20 gün devam eder. Bu sezon palamut bol oldu, ardından hamsi de güzel avcılık oldu diyebiliriz" diye konuştu.

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Balıkçı Emin Avcı da "Birkaç günden beri hamsi bol gelmeye başladı, gayet güzel iri. Hamsinin kilosu 50 TL, mezgit 50-100 TL arası, istavrit 70-90 TL arası, barbun 80-90 TL, levrek 130 TL, çupra 120 TL, somon 100 TL, sargan 100 TL. Hamsi daha önceleri ince idi ancak bugünlerde gayet iri, vatandaşın talebi olumlu yönde" ifadelerini kullandı. (İHA)

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