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Kilosu 110 TL'ye alıcı buluyor! Yurt dışına bile satıyor... 'Sadece su veriyoruz bütün çiftçilere tavsiye ediyorum'

23.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı yapılırken üretici Ayhan Eski, karadutun fiyatından da veriminden de memnun olduğunu belirterek bütün çiftçilere karadut yetiştirmeleri konusunda tavsiyede bulundu. Örtü altında yetiştirilen ve geçen seneye göre 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 110 TL'den alıcı buldu. Toplanan ürünlerin bir kısmının İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderildiği, bir bölümünün de Katar'a ihraç edildiği belirtildi.

Kilosu 110 TL'ye alıcı buluyor! Yurt dışına bile satıyor... 'Sadece su veriyoruz bütün çiftçilere tavsiye ediyorum'

Hem lezzeti hem de sağlığa faydası nedeniyle sevilen meyvelerden bir tanesi olan karadutun ilk hasadı yapıldı. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen yılın ilk karadut hasadına başlanırken karadutun kilosu ise dikkat çekti. Üreticilerin fiyatından ve veriminden memnun olduğu karadut yurt dışına bile ihraç ediliyor ve diğer çiftçilerin de yetiştirmesi tavsiye ediliyor. İşte detaylar...

KİLOSU 110 TL

Çileğe alternatif olarak dikimi yapılan karadut, kilosu 110 liradan alıcı buldu. Üretici Ayhan Eski tarafından yetiştirilen karadutun ilk hasadında 100 kilogram ürün toplandığı belirtildi. Toplanan ilk ürünlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderildiği, bir kısmının ise Katar’a ihraç edildiği bildirildi. Bu ay itibarıyla başlayan hasadın Nisan ayına kadar belirli aralıklarla süreceği ifade edildi.

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"FİYATINDAN DA VERİMİNDEN DE MEMNUNUZ"

İklim koşulları nedeniyle geçen yıla göre 20 gün erken olgunlaşan karadutun bakımının kolay yapıldığını belirten üretici Ayhan Eski, fiyatından da veriminden de memnun olduğunu, her yıl aynı şekilde meyve rekoltesini ve kalitesini eşit şekilde alabildiklerini söyledi.

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"BİR TEK SU VERİYORUZ"

Çilekle aynı rekolteye sahip olan karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Eski, "Bugün Türkiye’de yılın ilk karadut hasadına başladık. Avustralya karadutu olarak bilinen bu ürünümüze hiçbir şekilde ilaç vermiyoruz. Bir tek su veriyoruz." şeklinde konuştu.

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"BÜTÜN ÇİFTÇİLERE TAVSİYE EDİYORUM"

Eski "Yaklaşık iki ay, üzerinde ürünü kalmayacak şekilde topluyoruz. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum" diye de ekledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karadut Çiftçi Mersin Silifke

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