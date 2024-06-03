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Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu: 'Akaryakıt maliyeti' dikkat çekti

03.06.2024 11:24
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Mayısta fiyatı en fazla artan "kakao (kakaolu ürünler hariç)", en çok düşen "sebze" oldu. Listede kişisel araçların akaryakıt maliyetlerinde de düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu: 'Akaryakıt maliyeti' dikkat çekti

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 15,51 ile kakaoda (kakaolu ürünler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kakaodaki (kakaolu ürünler hariç) fiyat artışını yüzde 12,03 ile erkek giyim, yüzde 9,39 ile kadın giyim izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,27 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 8,82 ile kahve ve yüzde 8,03 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) gerçekleşti. Bunu, yüzde 9,3 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,45 ile likid hidrokarbonlar takip etti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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