Fiyatı on binlerce lirayı bulunca ona yöneldiler: Talep patladı

Düğün ve mezuniyet sezonu başladı. Ünlü markaların kıyafetleri on binlerce liraya satılınca kiralık elbiselere talep patladı.

"KİRALAMA TALEP GÖRMEKTE"

Show Haber'de yer alan habere göre; işletmeciler "Bir kere giyilecek olan elbiseler oldukları için kiralama talep görmekte" derken genel olarak bundan memnun olduklarını belirtti.

SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

'Elbiseler yıllarca dolapta beklemesin, param da cebimde kalsın' diyenler, artık özel günler için elbise kiralamaya başladı. Bunu tercih edenlerin sayısının da her geçen gün arttığı öğrenildi.

Bir işletmeci "Tamamen kiralık ürünlerden oluşmakta ürünlerimiz. 36-38 beden, after, kına, nişan gruplarımız" dedi.

Düğün sezonu açılıp kınalar, nişanlar art arda gelmeye başlayınca bir gecelik şıklık için elbiselere çok para vermek istemeyenler de abiyeleri kiralamaya başladı. Vatandaşlar "Kiralamak daha mantıklı çünkü bir kere giyeceğim. Tekrar satmak için uğraşmayacağım" yorumunu yaptı.

Kiralık elbiselerin fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkabildiği belirtildi. Özellikle pahalı ve lüks markalara da ilginin çok olduğu vurgulandı.

"SATIŞ BEDELİNİN NEREDEYSE 3'TE 1'İNE DENK GELİYOR"

Bir işletmeci kiralama bedeli 8 bin TL olan bir elbiseyi örnek gösterip "Satış bedelinin neredeyse 3'te 1'ine denk geliyor. Kiralamak gerçekten mantıklı oluyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka işletmeci ise "Kiralık soran oluyor ama bence kiralıktansa satın almaları daha makul. Mesela bu elbisenin fiyatı 6 bin TL" değerlendirmesini yaptı. Vatandaşlar ise "Elbise almak mı mantıklı yoksa kiralamak mı?" sorusuna "Kiralamak" yanıtını verdi.

Düğün sezonunda bütçesini korumak isteyen ve ne giyeceğim derdinden kurtulması düşünenlerin kiralık elbise dükkanlarının yolunu tuttuğunu belirtildi. Dolayısıyla bir elbise satın alınacağı yerde, üç farklı renkte ve üç farklı modelde elbise kiralanabildiği aktarıldı.