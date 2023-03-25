Fiyatını görenlerin dudağı uçukladı! Adeta gram altına rakip... Eriğin fiyat etiketine bakan bir daha bakıyor

Kimsenin lezzetine doyamadığı, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan erik, fiyatıyla gündem yarattı. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında yetişmeye devam eden ancak vakti gelmemesine rağmen tezgahlarda yerini alan erik, fiyatıyla dudak uçuklattı.

İŞTE ERİĞİN FİYATI

Tezgahlarda eriğin fiyat etiketini görenler adeta bir daha baktı. 21 Mart 2023 tarihli fiyat etiketlerinde eriğin kilosunun 999.50 TL olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Şimdiden erik tüketmek isteyenler ise kiloyla almak yerine taneyle almayı tercih ediyor.

Eriğin fiyatının 1000 TL'ye yakın olması 'gram altına rakip' şeklinde yorumların yapılmasına da neden oldu. Dikkat çeken fiyatı nedeniyle erik, sosyal medyanın da diline düştü.



