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Fiyatını görenlerin dudağı uçukladı! Adeta gram altına rakip... Eriğin fiyat etiketine bakan bir daha bakıyor

25.03.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharın habercisi olan eriğin fiyatını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. En sevilen yaz meyvelerinden olan ve nisan ayında yetişmeye başlayan erik, vakti gelmese de tezgahlarda yerini aldı. Ancak fiyatı adeta dudak uçuklattı. Eriğin tezgahlarda 999,50 TL'den satılması sosyal medyada gündem yarattı. Bu haliyle eriğin gram altına rakip olduğu yönünde yorumlar da yapıldı.

Fiyatını görenlerin dudağı uçukladı! Adeta gram altına rakip... Eriğin fiyat etiketine bakan bir daha bakıyor

Kimsenin lezzetine doyamadığı, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan erik, fiyatıyla gündem yarattı. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında yetişmeye devam eden ancak vakti gelmemesine rağmen tezgahlarda yerini alan erik, fiyatıyla dudak uçuklattı.

İŞTE ERİĞİN FİYATI

Tezgahlarda eriğin fiyat etiketini görenler adeta bir daha baktı. 21 Mart 2023 tarihli fiyat etiketlerinde eriğin kilosunun 999.50 TL olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Şimdiden erik tüketmek isteyenler ise kiloyla almak yerine taneyle almayı tercih ediyor.

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Eriğin fiyatının 1000 TL'ye yakın olması 'gram altına rakip' şeklinde yorumların yapılmasına da neden oldu. Dikkat çeken fiyatı nedeniyle erik, sosyal medyanın da diline düştü.

Fiyatlar sabitlenmişti! Yarından itibaren... Fiyatlar sabitlenmişti! Yarından itibaren...


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