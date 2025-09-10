FİNANS

Fiyatlar artmaya başladı 'Yok' yılı! 'Emanet deposunda veya evin altında duruyor'

Zeytinyağında üretici bu sezonu "yok yılı" ilan ederken ürün ve rekoltedeki azalmanın fiyatlara da yansımaya başladığı öğrenildi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında zeytinyağı fiyatlarında yükseliş var.

Hande Dağ

Zeytinyağı fiyatları artmaya başladı. Bu yıl zeytinde hem iç hem de dış piyasada düşük rekolte bekleniyor. Ürün azlığının fiyatlara da yansımaya başladığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; iç piyasada zeytinyağının litresi üreticide son 1 ayda 150 TL'den 240 TL'ye yükseldi. Küresel piyasada ise fiyatlar 3.4 dolardan 4.4 dolara çıktı.

"GEÇEN AY FİYATLAR BİR MİKTAR ARTTI"

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kuraklık zeytinleri kavurdu. Birçok noktada su veremiyoruz zeytinlere. Bunun rekolteye de yansıması olacak. Geçen ay fiyatlar bir miktar arttı" ifadelerini kullandı.

Uçar, fiyatlarla ilgili ise "Türkiye'de yurt dışına endekslediğimizde 3 buçuk eurodan 5 euroya yükseliş var" dedi.

GEÇEN YILDAN KALAN STOKLAR

Geçtiğimiz sezon üretim yüksek olurken ihracat yasağı ile beraber biriken ciddi bir stok olduğu da belirtildi. Ancak stoktaki ürünün kalitesi, ihracata uygun olup olmadığı, incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Zeytin üreticisi Mustafa Kürlek ise stoktaki ürünlerle alakalı "Tabii ki bu muhafaza şartlarını sağlayamadık. Yağların büyük kısmı işletmelerin emanet deposunda. Üretici kendi evinin altında saklıyor. Buradaki saklama koşulları sıkıntılı. Ürünün kalitesi bozuluyor..." şeklinde konuştu.

