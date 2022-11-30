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Peynirin ardından sucuk da et fiyatlarını solladı! 250 TL...

30.11.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen zamların ardından sucuk fiyatları uçtu. 250 TL'den başlayan sucuk fiyatları, eti bile solladı. Vatandaşlar duruma isyan ederken üreticiler farkın zincir marketlerine ödenen hava parasından kaynaklandığını belirtti.

Peynirin ardından sucuk da et fiyatlarını solladı! 250 TL...

Artan maliyetler sonrasında giyimden gıdaya birçok alanda fiyatlar artmaya devam ediyor. Peynirin ardından sucuk da eti solladı. Normal etten biraz daha pahalı olan sucuk, şimdilerde etin fiyatını katladı.

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250 TL'DEN BAŞLIYOR

İçindeki et oranı yüzde 100 değil ama etten yüzde 100 daha pahalı. Kuşbaşı etin fiyatı geçen yıl 70 TL civarındaydı, bu yıl gelen zamlarla 130 ila 150 TL arasında değişiyor. Sucuğun ise fiyatı geçtiğimiz yıl 90 TL civarındaydı, şu anda 250 TL'den başlıyor, 350, 450 gibi fiyatlara satılıyor.

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"FARK ÖDENEN HAVA PARASINDAN"

Show Haber'in haberine göre etikette kasap sucuklarına fark atan fabrikasyon sucuklarının üreticileri, farkın zincir marketlerine ödenen hava parasından kaynaklandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
peynir sucuk

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