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Fiyatlar kafa karıştırdı! Büyük olan ucuzladı, küçük olan zamlandı

Yumurta fiyatları son dönemde çok sık konuşuluyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda uçuşa geçerek fiyatı ciddi anlamda yükselen yumurtada bu kez fiyat karmaşası yaşanıyor. Çünkü büyük boy yumurta fiyatı ucuzlarken küçük boy yumurta zamlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fiyatlar kafa karıştırdı! Büyük olan ucuzladı, küçük olan zamlandı
Hande Dağ

Yumurta fiyatları geçtiğimiz aylarda tam anlamıyla uçuşa geçmişti. Hatta büyük boy yumurtanın tanesi 10 liraya kadar çıkmıştı. Bu kez büyük boy yumurta fiyatı ucuzladı, küçük boy ise zamlandı. Bu durum da tüketicinin kafasını karıştırdı.

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YUMURTA FİYATLARI KAFA KARIŞTIRDI

Show Haber'de yer alan habere göre; büyük boy yumurtanın fiyatının yüksek olması gerektiği düşünülürken tam tersi oldu. Yumurta fiyatları kafa karıştırdı.

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BÜYÜK BOY YUMURTANIN FİYATI DÜŞTÜ, KÜÇÜK BOY YUMURTANIN FİYATI ARTTI

Gıda piyasasında fiyat hareketliliği bu kez yumurtada yaşandı. Büyük boy yumurtanın fiyatı düşerken küçük boy yumurtanın fiyatı ise arttı.

Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş "Gramajlar yükseldikçe fiyat düşmesi gerekirken tam tersi gramajlar düştükçe fiyatlar yükselmeye başladı" yorumunu yaptı.

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Geçen hafta 3 lira 60 kuruş olan büyük boy yumurta, 3 lira 35 kuruşa gerilerken küçük boy yumurta 55 kuruş zamlanarak 1 lira 65 kuruşa yükseldi. Uzmanlara göre ise büyük boy yumurtadaki düşüşün temel nedeni arz fazlası.

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İlk kez üretime başlayan sürüler başlangıçta küçük boy yumurta verdi ancak bu talep görmedi. Hatta küçük boy yumurta yeterince talep görmeyince zararına satıldı. Tavuklar büyüyünce de büyük boy yumurtlamaya başladı. Bu kez de piyasada büyük boy yumurta bollaştı, küçük boy azaldı.

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Yumurtada bu durum küçük boy yumurtanın fiyatını yukarı çekti. Yani yumurta piyasasında rüzgar tersine döndü.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
yumurta fiyat
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