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'Fiyatlar normal' Mandalina 80, dut 200, muz 90, hurma 100, çilek 150 TL... Tezgahın önünden geçenler gözlerine inanamıyor

14.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarındaki hareketlilik takip edilirken vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayet etmeye devam ediyor. Ancak İstanbul'un göbeğinde tezgahlardaki meyve fiyatları görenleri kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Taksim Talimhane'deki tezgahlarda meyvelere turist tarifesi uygulanırken 1 kilo mandalinanın 80 TL, portakalın 70 TL, muzun 90 TL, dutun 200 TL, hurmanın 100 TL ve çileğin 150 TL olduğu görüldü. Dudak uçuklatan fiyatlar için "Meyve fiyatı şu anda normal. Kiralar yüksek" denildi.

'Fiyatlar normal' Mandalina 80, dut 200, muz 90, hurma 100, çilek 150 TL... Tezgahın önünden geçenler gözlerine inanamıyor

Uzun süredir gıda fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle bir ürünü farklı yerlerde farklı fiyatlara görmek alışılmış bir durum haline gelmişti. Son dönemde herkesin şikayet ettiği gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle peş peşe hamleler yapılırken İstanbul'un göbeğinden gelen bir görüntü, hem ezber bozdu hem de herkesin dudağını uçuklattı. Taksim Talimhane'deki meyve tezgahları gezilince karşılaşılan manzara şoke etti. Meyvelerin fiyatlarının pazara göre 4-5 kat fazla olduğu görüldü. İşte tezgahlardaki o fiyatlar ve esnafın bu durumla ilgili açıklaması...

ELMA VE MANDALİNA 80 TL

Show Haber’de yer alan habere göre mikrofon uzatılan esnaf, elmanın ve mandalinanın kilosunun 80 TL olduğunu söyledi ve “Buranın maliyeti en kötü 30 bin lira” diye ekledi. Bir başkası ise “4 euro ya da 4 dolara satın almış oluyor” şeklinde durumu açıkladı.

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TEZGAHLARI GÖREN ŞOKE OLDU

İstanbul’da turizmin kalbinin attığı yer olan Taksim Talimhane oteller bölgesindeki ara sokaklarda gezince marketlerin meyve tezgahları dikkat çekiyor. Konuyla ilgili bir kişi “Bir ürünün fiyatı 20 liraysa, burada 60 lira” dedi.

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Etiketleri görenlerin ise adeta dudağı uçukluyor. Talimhane’de meyve fiyatlarına turist tarifesi uygulanıyor olması dikkat çekiyor.

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PORTAKAL 70, ARMUT 80, MUZ 90, ÇİLEK 150 TL

Mikrofon uzatılan kişi bu tabloya ilgili “Bu ne kadar doğru onu bilmiyorum. O konu tartışılabilir. Normal değil tabii ki bu.” dedi.
Bir marketin manav tezgahında portakalın kilosunun 70 TL, armutun 80 TL, eriğin 80 TL, muzun 90 TL, hurmanın 90 TL, çileğin 150 TL, dutun 200 TL olduğu görüldü. Dutun kilosunun 200 TL olmasını ise esnaf “Paketi 70 TL. Halde yerinde kilosu 350 TL” sözleriyle açıkladı.

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"BURADA TÜRK MÜŞTERİ YOK"

Meyvelerin hepsinin mevsimi olmadığı da vurgulanırken ayıklanmış haldeki bir kap narın da 50 TL fiyat ile satıldığı görüldü.
Bu durumla alakalı “Mahalle bakkalı değil. Burada Türk müşteri yok açıkçası” ifadeleri kullanıldı.

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Marketten markete meyve tezgahlarında meyve fiyatlarının değiştiği belirtilirken bir başka tezgahta üzüm ve hurmanın kilosunun ise 100 TL olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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"MEYVE FİYATI ŞU ANDA NORMAL"

Esnaf ise “Meyve fiyatı şu anda normal. Kiralar yüksek” diyerek açıklama yaptı.

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Bölgede dükkan kiralarının 50 bin TL, 70 bin TL seviyelerine çıktığı da ifade edilirken bir de dükkanların ödediği işgaliye bedelinin olduğu belirtildi. Dolayısıyla turizm bölgesi de olduğu için fiyatların pazara 4-5 kat daha pahalı olduğu aktarıldı.

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"CANI MEYVE ÇEKEN ALT SOKAKLARA İNECEK"

Esnaf, “12 bin 500 TL elektrik faturası geldi” derken “Talimhane’de canı meyve çeken alt sokaklara inecek. Dolapdere’ye inecek ya da zincir marketler var burada işte” ifadeleri kullanıldı.

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çilek dut mandalina muz portakal hurma Manav İstanbul Gıda fiyatları meyve taksim

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