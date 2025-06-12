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Fiyatlar uçtu cüzdanlar boş kaldı! Tezgaha el gitmiyor, yüzde 2 bin 500 arttı...

Hallerde meyve-sebzenin fiyatı artınca pazar ve market raflarında da etiketlere zam geliyor. Tüketiciyi mağdur eden mutfak enflasyonu vatandaşın cebini yakıyor. Tezgahlara el gitmezken son 5 yılda hallerde meyve-sebze fiyatları yüzde 1100 arttı. TÜİK'in verilerine göre ise Ocak 2020'den bu yana birikimli enflasyon TÜİK’e göre yüzde 600 oldu.

Fiyatlar uçtu cüzdanlar boş kaldı! Tezgaha el gitmiyor, yüzde 2 bin 500 arttı...
Ezgi Sivritepe

Meyve-sebzedeki fiyat artışları vatandaşın dikkatinden kaçmıyor. Hallerde fiyatlar yükselince yansıması pazar tezgahlarından manav reyonlarına kadar sirayet ediyor. Dar gelirli temel ihtiyaç halinde olan meyve-sebze ürünlerine ulaşmakta artık zorluk çekerken 5 yıl önceki fiyatlar ile bu yılki fiyatlar arasındaki uçurum gözlerden kaçmadı.

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FİYATLAR YÜKSELDİKÇE YÜKSELDİ...

Nefes'in haberine göre, gün gün fiyat listesine açıklatan Afyon Belediyesi Halinde meyve-sebze ürünlerindeki değişim dikkat çekiyor. Buna göre, havucun kilosu 2-3 liradan 25-40 liraya, limonun kilosu 5-7 liradan 60-90 liraya, 3-5 liralık yeşil soğan 40-75 liraya, 2-3 lira olan pırasa 25-45 TL’ye yükseldi.

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5 Haziran 2020 ile 4 Haziran 2025 tarihleri arasındaki fiyat karşılaştırıldı. Buna göre, Ocak 2020’den bu yana açıklanan birikimli enflasyon TÜİK’e göre yüzde 600’ü buldu. Fakat hal fiyatları ortalama yüzde 1.100 arttı.

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PAZAR TEZGAHI YANGIN YERİ

Tarladan, pazar tezgahına gelene kadar uzun bir yolculuğu olan meyve-sebze ürünlerindeki bazı artışlar ise sınır tanımadı. Bazı ürünlerde 2.000-2.500 artış dikkat çekti. Belediye'nin listesindeki fiyat artışına göre ise, 5 yılda 50 üründen 37’sinde yüzde 900 ile yüzde 2.550 arasında artış yaşandı.

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EMEKLİNİN MAAŞI ZAMMA YETİŞEMEDİ

Emeklilerin maaşı ile pazarlardaki fiyatlar kıyaslandığında ise milyonların maaşı zamlara yetişemedi. En düşük memur emeklisi aylığı ile en düşük SSK emeklisi aylığı 5 yılda yüzde 612 ile yüzde 637 arasında arttı. Emekli taban aylığında ise 5 yılda yüzde 864 artış yapıldı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Manav Pazar Zam emekli
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