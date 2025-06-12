Fiyatlar uçtu cüzdanlar boş kaldı! Tezgaha el gitmiyor, yüzde 2 bin 500 arttı...

Meyve-sebzedeki fiyat artışları vatandaşın dikkatinden kaçmıyor. Hallerde fiyatlar yükselince yansıması pazar tezgahlarından manav reyonlarına kadar sirayet ediyor. Dar gelirli temel ihtiyaç halinde olan meyve-sebze ürünlerine ulaşmakta artık zorluk çekerken 5 yıl önceki fiyatlar ile bu yılki fiyatlar arasındaki uçurum gözlerden kaçmadı.

FİYATLAR YÜKSELDİKÇE YÜKSELDİ...

Nefes'in haberine göre, gün gün fiyat listesine açıklatan Afyon Belediyesi Halinde meyve-sebze ürünlerindeki değişim dikkat çekiyor. Buna göre, havucun kilosu 2-3 liradan 25-40 liraya, limonun kilosu 5-7 liradan 60-90 liraya, 3-5 liralık yeşil soğan 40-75 liraya, 2-3 lira olan pırasa 25-45 TL’ye yükseldi.

5 Haziran 2020 ile 4 Haziran 2025 tarihleri arasındaki fiyat karşılaştırıldı. Buna göre, Ocak 2020’den bu yana açıklanan birikimli enflasyon TÜİK’e göre yüzde 600’ü buldu. Fakat hal fiyatları ortalama yüzde 1.100 arttı.

PAZAR TEZGAHI YANGIN YERİ

Tarladan, pazar tezgahına gelene kadar uzun bir yolculuğu olan meyve-sebze ürünlerindeki bazı artışlar ise sınır tanımadı. Bazı ürünlerde 2.000-2.500 artış dikkat çekti. Belediye'nin listesindeki fiyat artışına göre ise, 5 yılda 50 üründen 37’sinde yüzde 900 ile yüzde 2.550 arasında artış yaşandı.

EMEKLİNİN MAAŞI ZAMMA YETİŞEMEDİ

Emeklilerin maaşı ile pazarlardaki fiyatlar kıyaslandığında ise milyonların maaşı zamlara yetişemedi. En düşük memur emeklisi aylığı ile en düşük SSK emeklisi aylığı 5 yılda yüzde 612 ile yüzde 637 arasında arttı. Emekli taban aylığında ise 5 yılda yüzde 864 artış yapıldı.