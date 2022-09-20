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Fiyatlar yükselince vatandaşın tercihi değişti! İkinci el eşyacılara rağbet yağıyor

20.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar, sıfır eşyaların pahalı olması, pandemi döneminde okulların kapanması ile uzun bir süre iş yapamayan ikinci el eşyacılara yöneldi. Esnaf sıkıntılı geçen birkaç yılın ardından ikinci baharını yaşamaya başladı. İkinci el eşyacılar, '1+1 dairenin tamamını ikinci el eşya ile 15 bin TL’ye donatabilirsiniz. Bunu sıfır eşya ile kurmaya kalksan 70 bin TL’nin üzerinde tutar' dedi.

Fiyatlar yükselince vatandaşın tercihi değişti! İkinci el eşyacılara rağbet yağıyor

Sıfır ev eşyalarının pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafın yüzünü güldürdü. Yaz sezonun çıkışı, okulların açılmasıyla birlikte yeni ev kuracak öğrenciler ikinci el eşya satan esnafın yolunu tuttu. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da sıfır eşyaların pahalı olmasından dolayı ikinci el eşyaya yönelince, esnaf sıkıntılı geçen birkaç yılın ardından ikinci baharını yaşamaya başladı.

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“2. EL EŞYA İLE 15 BİN TL’YE, SIFIR EŞYA İLE EN AZ 70 BİN TL’YE EV DONATILIR”

1+1 bir dairede bile sıfır eşya ile ikinci el eşya fiyatları arasında uçurum olduğunun altını çizen esnaf Soner Fazlı, “Allah’a şükür son zamanlarda işlerimizde bayağı bir artış var. Sıfır eşyalar pahalı olduğundan dolayı ikinci el eşyalara rağbet var. Öğrenciler de yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar tüm ev eşyalarını talep ediyor. İkinci el buzdolabı 3 bin TL’den başlıyor, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bin TL’den başlıyor. Oturma grupları ve çekyatlar da 1500 TL’den başlıyor. 1+1 dairenin tamamını ikinci el eşya ile 15 bin TL’ye donatabilirsiniz. Bunu sıfır eşya ile kurmaya kalksan 70 bin TL’nin üzerinde tutar” dedi.

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“SIFIR EŞYALAR PAHALI OLUNCA İŞLERİMİZ ARTTI”

İkinci el eşya fiyatlarının sıfır eşyalara göre oldukça ucuz olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten esnaf Muhammet Bilgin ise “Sıfır eşyaların pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafa yaradı. Öğrenciler de ikinci el eşyaya rağbet gösteriyor. Bu nedenle şu dönemde işlerimiz normalin üstünde iyi gidiyor. Sıfır bir yatak odası takımı 30 bin TL’den başlarken, bizde 10 bin TL’ye satılıyor. Öğrenciler ikinci el ile evine 10-15 bin TL’ye tamamlayabiliyor. Biz de durumu kötü olanlara daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İkinci el eşya
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