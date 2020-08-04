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Fiyatlar Yükselmesine Rağmen Altına Hücum Sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 23:31 | Son Güncelleme

Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan altının gramı 440 liranın üstüne çıktı. Talep de hala yüksek. Hem sıradan vatandaşlar için hem büyük yatırımcılar için altın güvenilir bir liman olarak görülüyor

Fiyatlar Yükselmesine Rağmen Altına Hücum Sürüyor

Altın fiyatları tarihin en yüksek düzeyine ulaştı. Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan altının gramı 440 liranın üstüne çıktı. Uzmanlar bu yükselişi Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesine, küresel ekonomiye dair belirsizliklere, doların rezerv para olarak değer kaybetmesine, faizlerin düşmesine ve merkez bankalarının daha önce görülmemiş düzeydeki teşvikleriyle piyasalara nakit para pompalamasına bağlıyor.

Hem sıradan vatandaşlar için hem büyük yatırımcılar için altın güvenilir bir liman olarak görülüyor. Bayram tatilinin ardından ilk iş gününde İzmir Kemeraltı’ndaki kuyumcu dükkanlarının neredeyse hepsi doluydu. Çoğu esnaf işlerinin yoğunluğu nedeniyle VOA Türkçe’nin röportaj talebini geri çevirmek zorunda kaldı.

“Herkes elindeki nakdi altına çeviriyor”

Bulduğu kısa bir arada VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan kuyumcu Ramazan Aydın, altın fiyatlarında bir yükseliş beklediklerini ama bu kadar kısa zamanda böylesine bir artışın kendilerini de şaşırttığını söyledi. Aydın’a göre Corona virüsü salgını sırasında ülkelerin çok miktarda para basması altın fiyatlarındaki artışın en önemli nedenlerinden.

Aydın, altına olan talebi ise, “En güvenilir yatırım aracı altın olduğu için herkes elindeki nakdi altına çeviriyor. Elinde nakdi olanlar, nakit olarak kalacağına altın olarak kalsın deyip alıyor. İnsanlar bir an önce altınımı alayım, kenarda dursun diye düşünüyor” sözleriyle anlattı.

Fiyatlar düşükken altın alan bazı vatandaşların da ev almak gibi başka yatırımlara yöneldiğini ve bu nedenle elindeki altını sattığını belirten Aydın, yine de alanların satanlardan daha fazla olduğunu söyledi.

Düğün mevsimi olmasına rağmen takı amaçlı altın alanların fazla olmadığını da belirten Aydın, “Onların durumu çok zor. Çünkü fiyatlar kimsenin hayal edemeyeceği bir rakama ulaştı” dedi.

“Takı amaçlı fazla bir satışımız yok”

Bir başka kuyumcu, Okan Atıcı ise altın fiyatlarının 15-20 gün içinde 380 liralardan 430 liralara yükseldiğini kaydederek, “Şu anda takı amaçlı çok fazla bir satışımız yok. Düğün yapacak olan gelip alışveriş yapmıyor mesela Genellikle 22 ayar bilezik, çeyrek ya da yarım altın, Ata altını türü şeyler satıyoruz. Alan da zengin kesim. Parası olan kesim” diye konuştu.

Atıcı’ya göre elindeki altını fiyatların yükselmesiyle birlikte bozdurup dövize yatırım yapan insanlar da var.

“Fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor”

Kuyumcu Alim Örük ise salgın öncesine kıyasla altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 arttığını belirterek, “Tasarruf yapmak isteyen herkes altın alıyor. Maaşlı çalışan da bir yer satan da alıyor. Eline para geçiren şu an altın alıyor” ifadelerini kullandı.

Örük, düğün mevsimi olması nedeniyle altın alanların yanı sıra çok sayıda vatandaşın yatırım amacıyla altına yöneldiğini ifade etti ve “Fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bu nedenle alıyorlar” dedi. Örük kendi kişisel düşüncesinin de altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği yönünde olduğunu belirtti.

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