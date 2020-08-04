Fiyatlar Yükselmesine Rağmen Altına Hücum Sürüyor

Altın fiyatları tarihin en yüksek düzeyine ulaştı. Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan altının gramı 440 liranın üstüne çıktı. Uzmanlar bu yükselişi Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesine, küresel ekonomiye dair belirsizliklere, doların rezerv para olarak değer kaybetmesine, faizlerin düşmesine ve merkez bankalarının daha önce görülmemiş düzeydeki teşvikleriyle piyasalara nakit para pompalamasına bağlıyor.

Hem sıradan vatandaşlar için hem büyük yatırımcılar için altın güvenilir bir liman olarak görülüyor. Bayram tatilinin ardından ilk iş gününde İzmir Kemeraltı’ndaki kuyumcu dükkanlarının neredeyse hepsi doluydu. Çoğu esnaf işlerinin yoğunluğu nedeniyle VOA Türkçe’nin röportaj talebini geri çevirmek zorunda kaldı.

“Herkes elindeki nakdi altına çeviriyor”

Bulduğu kısa bir arada VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan kuyumcu Ramazan Aydın, altın fiyatlarında bir yükseliş beklediklerini ama bu kadar kısa zamanda böylesine bir artışın kendilerini de şaşırttığını söyledi. Aydın’a göre Corona virüsü salgını sırasında ülkelerin çok miktarda para basması altın fiyatlarındaki artışın en önemli nedenlerinden.