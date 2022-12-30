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Fiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptı 'Doğal gaz fiyatında da...'

30.12.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sanayi elektriğine yüzde 16 indirim yapıldığını duyurdu. Bu önemli gelişmenin ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avgadiç'ten iş dünyasına önemli bir çağrı geldi. Sanayi elektriğine indirim kararı sonrası Avgadiç, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapma mesajını verdi. Öte yandan Avgadiç, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatı ile ilgili de beklentisini dile getirdi.

Fiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptı 'Doğal gaz fiyatında da...'

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamayla elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 indirim yapıldığını duyurmuştu. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için ise herhangi bir artış ya da zam olmadığını belirtmişti. Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim sonrası İTO Başkanı Şekib Avgadiç'ten iş dünyasına jet çağrı geldi. Avgadiç, üyelerine 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları mesajını verdi. Öte yandan Avgadiç, "Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında da yapılacağına eminiz" dedi. İşte detaylar...

'2023 YILI FİYATLARINI BU İNDİRİMİ DİKKATE ALARAK YAPMA' ÇAĞRISI

İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi. Avdagiç, paylaşımında, elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacaktır. Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu indirimin gerekliliğini ve iş dünyasının bu konudaki beklentisini her platformda dile getirdiklerini belirten Avdagiç, "2023'e daha da büyük bir umutla giriyoruz. Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları." açıklamasını yaptı.

"SANAYİDE KULLANILAN DOĞAL GAZ FİYATINDA DA..."

"Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında da yapılacağına eminiz." ifadesini kullanan Avdagiç, "Düzenleme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz." dedi. (AA)

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim! Meskende ise... Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim! Meskende ise...

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